"Буревестник" должен заставить Запад "склониться": в ISW разобрали обмен угрозами Путина и Трампа

В американском Институте изучения войны считают, что президент США Дональд Трамп призвал к испытаниям собственного ядерного оружия в ответ на громкие заявления Кремля относительно ракеты "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейсдон". Россия испытала эти системы без ядерных боеголовок, но заверила мир, что они могут заставить "склониться" перед президентом Владимиром Путиным.

29 октября Трамп заявил, что США начнут испытывать свое ядерное оружие "на равных условиях", ведь другие страны уже это делают. В отчете ISW от 30 октября говорится, что скорее всего речь шла о России.

Решение Вашингтона было принято на фоне заявлений из Москвы об испытаниях ракеты и беспилотного аппарата, способных нести ядерные боеголовки. РФ испытала "Буревестник" и "Посейсдон" без них, но подчеркивала, что эти системы несут разрушительные последствия и являются мощным оружием "судного дня". Россияне уверяла, что их оружие не имеет равных и должно заставить Запад "склониться" перед Путиным.

Трамп не уточнил, США будут испытывать боеголовки или системы их доставки. Однако российские чиновники заявляли, что Вашингтон начнет испытывать ядерные боеголовки. Они утверждают, что в таком случае РФ будет иметь "свободные руки" для испытания и собственного оружия.

Другие основные выводы аналитиков:

Путин впервые предложил "микропрекращение огня" в Купянске, Мирнограде и Покровске. Вероятно, это сделано, чтобы утверждать, что Россия не препятствует мирному процессу, а также чтобы подчеркнуть заявленные достижения своих войск и "ошибочно изобразить российскую победу как неизбежную".

Силы обороны продвинулись на севере Сумской области, а ВС РФ — вблизи Северска, Покровска и Гуляйполя.

Польские истребители перехватили разведывательный самолет РФ уже над Балтийским морем второй раз за три дня. В обоих случаях российские самолеты двигались без зарегистрированных планов полетов или активных транспондеров, но воздушное пространство Польши не нарушали.

Кремль использует развертывание активных резервистов для защиты критической инфраструктуры в тылу. Цель Москвы — создать условия для мобилизации активных резервистов в зону боевых действий в будущем, в том числе на территории Украины, а также усилить оборону инфраструктуры. В Корелии заявили о формировании "добровольческих отрядов" из призывников, возвращающихся с обязательной военной службы. По оценке ISW, неактивные резервисты, охраняющие границу Корелии, "получат ценные знания для использования в возможной будущей войне между НАТО и Россией".

Напомним, 30 октября в Минобороны России заявили, что президент Владимир Путин приказал обеспечить проезд иностранным журналистам в "районы блокирования украинских войск". ВС РФ готовы прекратить боевые действия в Покровске, Мирнограде и Купянске на 5-6 часов.

Представитель МИД Георгий Тихий призвал не доверять предложениям Путина по "коридорам". По его словам, это может помогать РФ в оправдании агрессии и провокаций против медиа. Тихий отметил, что глава Кремля никогда не придерживался ни одного из своих обещаний о прекращении огня.