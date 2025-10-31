Пасхальное перемирие 2.0: зачем Путину прекращать бои в Покровске и Купянске, — обозреватель

30 октября в Минобороны РФ заявили о приказе президента Владимира Путина обеспечить доступ иностранным журналистам в Покровск, Мирноград и Купянск. Военный обозреватель Денис Попович предположил, что такое решение глава Кремля принял из-за отчета своего Генштаба, но полагаться на обещания ВС РФ о прекращении огня на 6 часов не следует.

"У меня есть такое подозрение, что Путин, который это предлагает, он получает лживые отчеты от своего командования. И мы слышали, что об этом говорил и (начальник Генштаба ВС РФ Валерий — ред.) Герасимов, что там есть и кольцо окружения, он и Купянск в кольцо окружения отправил. Хотя в Купянске даже нет намека на окружение", — отметил эксперт в комментарии "Еспресо" 31 октября.

Он подчеркнул, что Покровск и Мирноград по крайней мере находятся в кармане, но в Купянске подобной ситуации нет. Там присутствуют российские войска, но город не находится под угрозой окружения.

"Зато Герасимов об этом сообщил, и очевидно, Путин этим воспользовался. Ну, как же, целый начальник генерального штаба об этом говорит. Он начал делать такие предложения", — предположил Попович.

Он напомнил о так называемом Пасхальном перемирии, в результате которого ВС РФ заняли "серые" зоны и продвинулись вперед.

"И, кстати, последствиями этого Пасхального перемирия и стало продвижение врага между Константиновкой и Покровском и образование этого северного выступления, который затем вылился нам в Доброполье и вылился нам вот эту северную сторону полуокружения Покровска и Мирнограда", — подчеркнул обозреватель.

По его словам, новое предложение Путина о прекращении огня похоже на Пасхальное перемирие,

"Сейчас он очевидно хочет повторить этот опыт, занять "серые" зоны, занять выгодные позиции", — добавил Попович.

Напомним, в украинском МИД предостерегли журналистов, подчеркнув, что президент РФ Владимир Путин не придерживается своих обещаний о прекращении огня. Представитель Георгий Тихий призвал не помогать России в оправдании преступлений против работников СМИ.

Аналитики ISW предупредили, что Путин предложил "микропрекращение огня", чтобы утверждать, что РФ не препятствует мирному процессу, и "ошибочно изобразить российскую победу как неизбежную".