Зеленский опроверг окружение Покровска и рассказал, чем закончится визит Путина в город

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но контролируемой. За город продолжается серьезная битва, поскольку Кремль поставил задачу ВС РФ захватить населенный пункт.

Как передает РБК-Украина, ситуацию на направлении Зеленский охарактеризовал как одну из самых сложных на фронте, отметив, что российские войска сосредоточили около 170 тысяч личного состава.

"Ситуация на Покровске — она сложная. Вы знаете, что в этом направлении 170 тысяч сосредоточено врагов. Это очень много. И на утро я разговаривал с главкомом — изменений на Покровском нет", — сказал президент во время брифинга в Киеве в пятницу.

Глава государства добавил, что Вооруженные силы продолжают наносить потери противнику и удерживать позиции. По его словам, за город продолжается "серьезная битва", поскольку российское руководство поставило задачу захватить Покровск.

Президент также обратил внимание на информационные сообщения о якобы "окружении" украинских войск, напомнив пример с Курской операцией.

"Безусловно, там со всех сторон есть напряженная ситуация с врагами. Помните ситуацию с Курской операцией? Помните, как это все подавалось информационно? Было очень много разного. Они тогда заявляли, что у нас 5 или 8 тысяч человек в окружении. Но это была ложь", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о намерении приехать в Покровск.

"Путин хочет приехать в Покровск. Пожалуйста. Но все понимают, чем все закончится", — сказал Зеленский.

Напомним, что последние недели на Покровском направлении отмечаются усиленной активностью российских сил; украинские командования отчитались о значительных боевых действиях, но настаивают на контроле ситуации и непрерывности обороны.

