Бої за Покровськ демонструють ключову проблему України, — Atlantic Council

Наступ на Покровськ у Донецькій області, який ціною навіть величезних втрат хоче взяти Путін, оголив ключову проблему української армії — брак особового складу. І тут Києву нічого протиставити Москві, у якої більший мобілізаційний ресурс, вважають аналітики на Заході.

"Після трьох із половиною років героїчного і винятково кровопролитного опору Україна, можливо, наближається до моменту, коли в неї більше не буде достатньо бійців для ефективного захисту лінії фронту в найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни", — вважають експерти американського аналітичного центру Atlantic Council.

Президент Володимир Зеленський цього тижня прямо охарактеризував становище на Покровському напрямку: "Українські війська на Покровському фронті поки що поступаються російській армії чисельністю вісім до одного".

Аналітики зазначають, що проблеми України з мобілізацією не є секретом і неухильно наростали протягом більшої частини війни. У перші дні повномасштабного вторгнення на початку 2022 року безпрецедентний потік добровольців дозволив значно збільшити чисельність українських збройних сил до приблизно мільйона осіб. Однак оскільки війна з Росією затягнулася, процес мобілізації сповільнився. Окремі підрозділи відреагували запуском рекламних кампаній, а співробітники ТЦК затримують чоловіків призовного віку на вулицях, але проблему це не вирішує.

Відео дня

Політичне рішення не знижувати вік призову з 25 до 18 років також стало предметом критики — як усередині країни, так і серед західних партнерів. Натомість влада просувала стимулюючі програми для добровольців віком 18-25 років, але ці заходи поки що не заповнили прогалин у фронтових підрозділах.

Ще один фактор, який загострив кризу, — послаблення обмежень на виїзд для молодих чоловіків. За даними британської газети Daily Telegraph, після скасування частини обмежень близько 100 000 українських чоловіків у віці 18-22 років покинули країну протягом приблизно двох місяців. Цей масовий відтік створив не тільки військовий дефіцит — він також посилив кадрові проблеми в економіці та критичних секторах.

Москва також стикається з труднощами в поповненні своїх сил вторгнення на тлі катастрофічних втрат в Україні, які затьмарюють кількість загиблих у будь-якій іншій війні Кремля з 1945 року. Володимир Путін намагався вирішити цю проблему, оголосивши часткову мобілізацію у вересні 2022 року, але цей крок виявився вкрай непопулярним і призвів до втечі з країни близько мільйона молодих росіян. Натомість Кремль запровадив систему щедрих фінансових стимулів, включно з величезними преміями за підписання контракту зі ЗС РФ і щедрими щомісячними зарплатами, щоб залучити добровольців, готових приєднатися до вторгнення в Україну. Це. У середньому, щомісяця залучає в російську армію близько тридцяти тисяч нових рекрутів.

Аналітики вважають, що, за нинішньої ситуації, перевага Росії над Україною в живій силі з часом буде тільки збільшуватися. Це вже відчувається на фронті протяжністю близько тисячі кілометрів: російські війська використовують проломи в обороні України і просуваються вперед на кількох ділянках. Хоча війська Путіна поки що не змогли домогтися серйозних проривів, територіальні надбання Росії повільно, але вірно накопичуються.

Найбільш інтенсивні бої зараз тривають у Донецькій області, де Росія прагне захопити Покровськ. Якщо командирам Путіна вдасться взяти місто, багато хто сприйме це як підтвердження правильності кремлівської стратегії, що базується на перемозі, що базується на винятковій чисельності російської армії. Російський президент переконаний, що може виграти війну, просто придушивши Україну, і в разі захоплення Покровська він вважатиме хронічну нестачу солдатів у Києві найвагомішим доказом того, що час на його боці.

А для Володимира Зеленського немає простих рішень. Аналітики зазначають, що зниження призовного віку спровокує нову хвилю рекрутів, але знизить моральний дух українського народу. Реформа умов військової служби з метою надання суворіших гарантій ротації, а також ухвалення більш меритократичного підходу до призначення командувачів армією можуть допомогти відновити довіру суспільства, що похитнулася, та залучити більше добровольців, але це потребуватиме часу, якого в України критично мало.

"Наразі загартована в боях, але виснажена і така, що поступається за чисельністю, українська армія не має іншого вибору, окрім як залишатися в обороні. Командування України має бути готове поступитися позиціями, коли це необхідно, щоб зберегти дорогоцінну бойову міць, водночас шукаючи можливості для максимального збільшення втрат супротивника", — резюмують аналітики, які вважають, що ЗСУ повинні стримувати натиск російських військ, допоки поєднання важких втрат на передовій, ескалації далеких ударів по території РФ та економічних проблем, які нарешті не погіршаться, не змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, як повідомила військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова, ЗС РФ проникли до Покровська і заблокували підрозділи українських військ на околицях міста. Росіяни намагаються розділити місто, закріплюються в будівлях і встановлюють мінні загородження, але українські дрони постійно контролюють ворога. Попри заяви Путіна, частина Покровська залишається під контролем українських сил.

А український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів, що на Покровському напрямку залучено близько 40 підрозділів Міністерства оборони РФ і спецпризначенців різних силових структур. За його словами, ворог намагається діяти за схемою, яку було застосовано в Торецьку: проходити вглиб території та закріплюватися в будівлях для організації засідок, уникаючи відкритих фронтальних атак.