Наступление на Покровск в Донецкой области, который ценой даже огромных потерь хочет взять Путин, обнажило ключевую проблему украинской армии – нехватку личного состава. И здесь Киеву нечего противопоставить Москве, у которой больше мобилизационный ресурс, считают аналитики на Западе.

"После трех с половиной лет героического и исключительно кровопролитного сопротивления Украина, возможно, приближается к моменту, когда у нее больше не будет достаточно бойцов для эффективной защиты линии фронта в крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой войны", — считают эксперты американского аналитического центра Atlantic Council.

Президент Владимир Зеленский на этой неделе прямо охарактеризовал положение на Покровском направлении: "Украинские войска на Покровском фронте пока уступают российской армии численностью восемь к одному".

Аналитики отмечают, что проблемы Украины с мобилизацией не являются секретом и неуклонно нарастали на протяжении большей части войны. В первые дни полномасштабного вторжения в начале 2022 года беспрецедентный поток добровольцев позволил значительно увеличить численность украинских вооруженных сил до примерно миллиона человек. Однако поскольку война с Россией затянулась, процесс мобилизации замедлился. Отдельные подразделения отреагировали запуском рекламных кампаний, а сотрудники ТЦК задерживают мужчин призывного возраста на улицах, но проблему это не решает.

Политическое решение не снижать возраст призыва с 25 до 18 лет также стало предметом критики — как внутри страны, так и среди западных партнеров. Вместо этого власти продвигали стимулирующие программы для добровольцев в возрасте 18-25 лет, но эти меры пока не заполнили пробелов во фронтовых подразделениях.

Еще один фактор, который обострил кризис, — ослабление ограничений на выезд для молодых мужчин. По данным британской газеты Daily Telegraph, после отмены части ограничений около 100 000 украинских мужчин в возрасте 18-22 лет покинули страну в течение примерно двух месяцев. Этот массовый отток создал не только военный дефицит — он также усилил кадровые проблемы в экономике и критических секторах.

Москва также сталкивается с трудностями в пополнении своих сил вторжения на фоне катастрофических потерь на Украине, которые затмевают число погибших в любой другой войне Кремля с 1945 года. Владимир Путин пытался решить эту проблему, объявив частичную мобилизацию в сентябре 2022 года, но этот шаг оказался крайне непопулярным и привел к бегству из страны около миллиона молодых россиян. Вместо этого Кремль ввел систему щедрых финансовых стимулов, включая огромные премии за подписание контракта с ВС РФ и щедрые ежемесячные зарплаты, чтобы привлечь добровольцев, готовых присоединиться к вторжению в Украину. Это. В среднем, ежемесячно привлекает в российскую армию около тридцати тысяч новых рекрутов.

Аналитики считают, что, в нынешней ситуации превосходство России над Украиной в живой силе со временем будет только увеличиваться. Это уже ощущается на фронте протяженностью около тысячи километров: российские войска используют бреши в обороне Украины и продвигаются вперед на нескольких участках. Хотя войска Путина пока не смогли добиться серьезных прорывов, территориальные приобретения России медленно, но верно накапливаются.

Наиболее интенсивные бои сейчас идут в Донецкой области, где Россия стремится захватить Покровск. Если командирам Путина удастся взять город, многие воспримут это как подтверждение правильности кремлевской стратегии, основанной на победе, основанной на исключительной численности российской армии. Российский президент убежден, что может выиграть войну, просто подавив Украину и в случае захвата Покровска он будет считать хроническую нехватку солдат в Киеве самым веским доказательством того, что время на его стороне.

А для Владимира Зеленского нет простых решений. Аналитики отмечают, что снижение призывного возраста спровоцирует новую волну рекрутов, но понизит моральный дух украинского народа. Реформа условий военной службы с целью предоставления более строгих гарантий ротации, а также принятие более меритократического подхода к назначению командующих армией могут помочь восстановить пошатнувшееся доверие общества и привлечь больше добровольцев, но это потребует времени, которого у Украины, критически мало.

"На данный момент закаленная в боях, но измотанная и уступающая по численности украинская армия не имеет иного выбора, кроме как оставаться в обороне. Командование Украины должно быть готово уступить позиции, когда это необходимо, чтобы сохранить драгоценную боевую мощь, одновременно изыскивая возможности для максимального увеличения потерь противника", - резюмируют аналитики, которые считают, что ВСУ должны сдерживать натиск российских войск пока сочетание тяжелых потерь на передовой, эскалации дальних ударов по территории РФ и усугубляющихся экономических проблем наконец не вынудит Путина сесть за стол переговоров.

Напомним, как сообщила военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова, ВС РФ проникли в Покровск и заблокировали подразделения украинских войск в окрестностях города. Россияне пытаются разделить город, закрепляются в зданиях и устанавливают минные заграждения, но украинские дроны постоянно контролируют врага. Несмотря на заявления Путина, часть Покровска остается под контролем украинских сил.

А украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что на Покровском направлении привлечено около 40 подразделений Министерства обороны РФ и спецназовцев различных силовых структур. По его словам, враг пытается действовать по схеме, которая была применена в Торецке: проходить вглубь территории и закрепляться в зданиях для организации засад, избегая открытых фронтальных атак.