"Есть приказ зачищать всех": ВС РФ прорываются вглубь Покровска и закрепляются в зданиях, — Бунятов
Наибольшая активность боевых действий сейчас сосредоточена на Покровском направлении, где враг проводит более 40% штурмовых операций. В условиях городских боев противник несет значительные потери из-за действий украинских подразделений и беспилотников.
Как сообщил в своем Telegram-канале украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", на Покровском направлении привлечено около 40 подразделений Министерства обороны и спецназовцев различных силовых структур. По его словам, враг пытается действовать по схеме, которая была применена в Торецке: проходить вглубь территории и закрепляться в зданиях для организации засад, избегая открытых фронтальных атак.
Пленные рассказывают, что получили приказ "зачищать всех", а тем, кто не будет найден до завершения операции, якобы "повезет" получить минимальное обеспечение — хлеб и воду. В то же время противник жалуется на значительные потери из-за собственных обстрелов в городских застройках и активность украинских дронов, что существенно усложняет его штурмовые действия.
"Россияне жалуются на постоянный "френдли-фаер" в городских застройках и на наши дроны, которые, по их словам, работают на порядок интенсивнее, чем их, поэтому потери в штурмовых подразделениях огромные", — отметил военный.
Логистическое обеспечение, по его словам, остается проблемным для обеих сторон, поэтому большинство передвижений и действий осуществляется "на ногах". В общем, ситуация на направлении является сложной и требует повышенного внимания украинских подразделений, поскольку противник все еще удерживает количественное преимущество в отдельных секторах.
Ситуация на Покровском направлении — что известно
Напомним, что, как сообщила военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова, ВС РФ проникли в Покровск и заблокировали подразделения украинских войск в окрестностях города. Россияне пытаются разделить город, закрепляются в зданиях и устанавливают минные заграждения, но украинские дроны постоянно контролируют врага. Несмотря на заявления Путина, часть Покровска остается под контролем украинских сил.
Однако впоследствии главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что подразделения украинских сил не были заблокированы в Покровске и Купянске. В городах действуют спецназовцы и операторы дронов, которые выявляют и нейтрализуют диверсантов ВС РФ, которые прячутся в тайниках и постоянно меняют позиции. Командование планирует усилить координацию подразделений, обеспечить логистику и контроль выполнения задач, а в Доброполье продолжаются контратаки, благодаря которым возвращен контроль над более 186 кв. км территории.
Также Фокус писал, что Минобороны РФ заявило о приказе Путина обеспечить проезд журналистам в определенных районах Донецкой и Харьковской областей, в частности в Покровске, Мирнограде и Купянске, при условии согласования с командованием ВСУ.