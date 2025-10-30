"Есть приказ зачищать всех": ВС РФ прорываются вглубь Покровска и закрепляются в зданиях, — Бунятов

Наибольшая активность боевых действий сейчас сосредоточена на Покровском направлении, где враг проводит более 40% штурмовых операций. В условиях городских боев противник несет значительные потери из-за действий украинских подразделений и беспилотников.

Как сообщил в своем Telegram-канале украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", на Покровском направлении привлечено около 40 подразделений Министерства обороны и спецназовцев различных силовых структур. По его словам, враг пытается действовать по схеме, которая была применена в Торецке: проходить вглубь территории и закрепляться в зданиях для организации засад, избегая открытых фронтальных атак.

Пленные рассказывают, что получили приказ "зачищать всех", а тем, кто не будет найден до завершения операции, якобы "повезет" получить минимальное обеспечение — хлеб и воду. В то же время противник жалуется на значительные потери из-за собственных обстрелов в городских застройках и активность украинских дронов, что существенно усложняет его штурмовые действия.

"Россияне жалуются на постоянный "френдли-фаер" в городских застройках и на наши дроны, которые, по их словам, работают на порядок интенсивнее, чем их, поэтому потери в штурмовых подразделениях огромные", — отметил военный.

Логистическое обеспечение, по его словам, остается проблемным для обеих сторон, поэтому большинство передвижений и действий осуществляется "на ногах". В общем, ситуация на направлении является сложной и требует повышенного внимания украинских подразделений, поскольку противник все еще удерживает количественное преимущество в отдельных секторах.

Ситуация на Покровском направлении — что известно

Напомним, что, как сообщила военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова, ВС РФ проникли в Покровск и заблокировали подразделения украинских войск в окрестностях города. Россияне пытаются разделить город, закрепляются в зданиях и устанавливают минные заграждения, но украинские дроны постоянно контролируют врага. Несмотря на заявления Путина, часть Покровска остается под контролем украинских сил.

Покровск на карте боевых действий Фото: DeepState

Однако впоследствии главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что подразделения украинских сил не были заблокированы в Покровске и Купянске. В городах действуют спецназовцы и операторы дронов, которые выявляют и нейтрализуют диверсантов ВС РФ, которые прячутся в тайниках и постоянно меняют позиции. Командование планирует усилить координацию подразделений, обеспечить логистику и контроль выполнения задач, а в Доброполье продолжаются контратаки, благодаря которым возвращен контроль над более 186 кв. км территории.

Также Фокус писал, что Минобороны РФ заявило о приказе Путина обеспечить проезд журналистам в определенных районах Донецкой и Харьковской областей, в частности в Покровске, Мирнограде и Купянске, при условии согласования с командованием ВСУ.