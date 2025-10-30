"Є наказ зачищати усіх": ЗС РФ прориваються вглиб Покровська та закріплюються в будівлях, — Бунятов

Найбільша активність бойових дій зараз зосереджена на Покровському напрямку, де ворог проводить понад 40% штурмових операцій. В умовах міських боїв противник зазнає значних втрат через дії українських підрозділів та безпілотників.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман", на Покровському напрямку залучено близько 40 підрозділів Міністерства оборони та спецпризначенців різних силових структур. За його словами, ворог намагається діяти за схемою, що була застосована у Торецьку: проходити вглиб території та закріплюватися у будівлях для організації засідок, уникаючи відкритих фронтальних атак.

Полонені розповідають, що отримали наказ "зачищати всіх", а тим, кого не буде знайдено до завершення операції, нібито "пощастить" отримати мінімальне забезпечення — хліб і воду. Водночас противник скаржиться на значні втрати через власні обстріли у міських забудовах та активність українських дронів, що суттєво ускладнює його штурмові дії.

Відео дня

"Росіяни жаліються на постійний "френдлі-фаєр" у міських забудовах і на наші дрони, які, за їхніми словами, працюють на порядок інтенсивніше, ніж їхні, тому втрати в штурмових підрозділах величезні", — зауважив військовий.

Логістичне забезпечення, за його словами, залишається проблемним для обох сторін, тому більшість пересувань і дій здійснюється "на ногах". Загалом, ситуація на напрямку є складною та потребує підвищеної уваги українських підрозділів, оскільки противник все ще утримує кількісну перевагу в окремих секторах.

Ситуація на Покровському напрямку — що відомо

Нагадаємо, що, як повідомила воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова, ЗС РФ проникли в Покровськ і заблокували підрозділи українських військ в околицях міста. Росіяни намагаються розділити місто, закріплюються в будівлях і встановлюють мінні загородження, але українські дрони постійно контролюють ворога. Попри заяви Путіна, частина Покровська залишається під контролем українських сил.

Покровськ на мапі бойових дій Фото: DeepState

Однак згодом головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що підрозділи українських сил не були заблоковані у Покровську та Куп’янську. У містах діють спецпризначенці та оператори дронів, які виявляють і нейтралізують диверсантів ЗС РФ, що ховаються у схованках і постійно змінюють позиції. Командування планує посилити координацію підрозділів, забезпечити логістику і контроль виконання завдань, а в Добропіллі продовжуються контратаки, завдяки яким повернуто контроль над понад 186 кв. км території.

Також Фокус писав, що Міноборони РФ заявило про наказ Путіна забезпечити проїзд журналістам у певних районах Донеччини та Харківщини, зокрема в Покровську, Мирнограді та Куп’янську, за умови узгодження з командуванням ЗСУ.