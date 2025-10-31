ДШВ ведуть бої у Покровську: чи окупували ЗС РФ місто та що кажуть військові (карти)

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України почали ефективні бої у Покровську, написав у соцмережі український військовий. Тим часом командування підтверджує складну ситуацію, а на карті бойових дій на 10% зросла "сіра" зона, в якій зафіксували росіян.

Зранку 31 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили інформацію у Покровську і показали, що ЗС РФ повністю контролюють ще одну ділянку — будинки вздовж вулиць Привольна та Ленінградська на південних околицях. Крім того, зросла "червона зона" вздовж дороги Т05015. Обидва "язики" дотягнулись до траси Е-50, яка тягнеться через все місто зі сходу на захід.

Аналітики збільшили "сіру" зону у Покровську, в якій зафіксували військових ЗС РФ. На сьогодні противник проник далі у північні квартали. Одна смуга тягнеться через кілька районів і впирається у вулицю Леонтовича — одну з крайніх північних у Покровську. Росіяни заполонили район "Собачівка", Ріг, Гнатівка (на сході), рухаються по трасі О0525 у бік Гришиного.

Відео дня

На карті DeepState можна порівняти "сіру" та "червону" зони 29 та 30 жовтня. 29 жовтня ЗС РФ повністю контролювали 1,28 кв. км, а 30 — 2,04. Тим часом "сіра" зона мала площу 9,63 кв. км, а стала — 11,66 кв. км (орієнтовно, по карті). Аналітики показали, що 29 жовтня росіяни перебували на 36% Покровська, а за добу — на 46%. Зауважмо, напередодні з'явилось пояснення співзасновника DeepState, який уточнив, що "сіра" зона — це не окупація чи контроль РФ, а просто фіксація того, що там помітили солдат противника.

Бої за Покровськ - росіян фіксують на все більшій площі, 31 жовтня Фото: DeepState

Бої за Покровськ — що кажуть військові

Вдень 31 жовтня ситуацію у Покровську прокоментував боєць ЗСУ Святослав "Осман" Бунятов. У каналі "Говорять снайпер" з'явився допис, у якому відзначали гарну роботу бійці ДШВ у Покровську. Бунятов не уточнив, у якому самі місці Покровського напрямку мають успіхи українські десантники.

"ДШВ результативно [нищить] [росіян] на Покровському напрямку", — написав "Осман".

Тим часом військовий ЗСУ з позивним "Алекс" у каналі "Офіцер" уточнив, що відбувається у сусідньому з Покровськом місті — у Мирнограді. З його слів, бійці тримають позиції у східних кварталах і є навіть "деякі успіхи". Втім, "Алекс" в цілому не бачить позитивних змін у "кишені" (місто — на дні дуги, якою російські війська намагаються обійти Покровськ.

Генштаб ЗСУ — про події на Покровському напрямку

Українське командування повідомило, що протягом 30 жовтня ЗС РФ 48 разів штурмували на Покровському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Покровськ перебуває під контролем ЗСУ, а бригадам, які там воюють, нададуть додаткові ресурси. Окрема він зауважив, що на місце прибули частини СБС, ДШВ, штурмові підрозділи та інші спеціальні частини Сил оборони.

Нагадуємо, 31 жовтня видання Atlantic Councul розповіло, які проблеми України розкрили бої у Покровську.