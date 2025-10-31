ДШВ ведут бои в Покровске: оккупировали ли ВС РФ город и что говорят военные (карты)

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины начали эффективные бои в Покровске, написал в соцсети украинский военный. Между тем командование подтверждает сложную ситуацию, а на карте боевых действий на 10% выросла "серая" зона, в которой зафиксировали россиян.

Утром 31 октября аналитики проекта DeepState обновили информацию в Покровске и показали, что ВС РФ полностью контролируют еще один участок — дома вдоль улиц Привольная и Ленинградская на южных окраинах. Кроме того, выросла "красная зона" вдоль дороги Т05015. Оба "языка" дотянулись до трассы Е-50, которая идет через весь город с востока на запад.

Аналитики увеличили "серую" зону в Покровске, в которой зафиксировали военных ВС РФ. На сегодня противник проник дальше в северные кварталы. Одна полоса тянется через несколько районов и упирается в улицу Леонтовича — одну из крайних северных в Покровске. Россияне заполонили район "Собачевка", Рог, Гнатовка (на востоке), движутся по трассе О0525 в сторону Гришино.

На карте DeepState можно сравнить "серую" и "красную" зоны 29 и 30 октября. 29 октября ВС РФ полностью контролировали 1,28 кв. км, а 30 — 2,04. Между тем "серая" зона имела площадь 9,63 кв. км, а стала — 11,66 кв. км (ориентировочно, по карте). Аналитики показали, что 29 октября россияне находились на 36% Покровска, а за сутки — на 46%. Заметим, накануне появилось объяснение соучредителя DeepState, который уточнил, что "серая" зона — это не оккупация или контроль РФ, а просто фиксация того, что там заметили солдат противника.

Бои за Покровск — россиян фиксируют на все большей площади, 31 октября Фото: DeepState

Бои за Покровск — что говорят военные

Днем 31 октября ситуацию в Покровске прокомментировал боец ВСУ Святослав "Осман" Бунятов. В канале "Говорят снайпер" появилось сообщение, в котором отмечали хорошую работу бойцы ДШВ в Покровске. Бунятов не уточнил, в каком именно месте Покровского направления имеют успехи украинские десантники.

"ДШВ результативно [уничтожает] [россиян] на Покровском направлении", — написал "Осман".

Тем временем военный ВСУ с позывным "Алекс" в канале "Офицер" уточнил, что происходит в соседнем с Покровском городе — в Мирнограде. По его словам, бойцы держат позиции в восточных кварталах и есть даже "некоторые успехи". Впрочем, "Алекс" в целом не видит положительных изменений в "кармане" (город — на дне дуги, по которой российские войска пытаются обойти Покровск.

Генштаб ВСУ — о событиях на Покровском направлении

Украинское командование сообщило, что в течение 30 октября ВС РФ 48 раз штурмовали на Покровском направлении. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Покровск находится под контролем ВСУ, а бригадам, которые там воюют, предоставят дополнительные ресурсы. Отдельно он отметил, что на место прибыли части СБС, ДШВ, штурмовые подразделения и другие специальные части Сил обороны.

Напоминаем, 31 октября издание Atlantic Councul рассказало, какие проблемы Украины раскрыли бои в Покровске.