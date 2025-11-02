Бутусов назвал высадку десанта спецназа ГУР под Покровском "безграмотным решением"

Журналист и офицер Нацгвардии Украины Юрий Бутусов резко раскритиковал действия командования, связанные с высадкой группы спецназа ГУР под Покровском. По его словам, операция, которая вызвала волну одобрительных комментариев в соцсетях, на самом деле является примером "безграмотного тактического решения".

Свое мнение относительно операции по высадке бойцов спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Бутусов высказал в публикации на Facebook 2 ноября.

"Увидел, как в соцсетях разгоняется волна одобрительных отзывов, как один генерал послал десант в виде двух отделений бойцов на окраину полуокруженного города. На самом деле, в тактическом плане в современной войне высадка двух отделений бойцов на открытом месте в килл-зоне, на виду у вражеских дронов — безграмотное тактическое решение", — написал он.

По словам журналиста, в условиях современной войны подобные действия ведут к неоправданным потерям. Во-первых, считает Бутусов, преодолеть так называемую кил-зону можно только скрытно — вне поля наблюдения вражеских БПЛА. Любое демонстративное движение мгновенно фиксируется, и по бойцам наносятся удары всеми доступными средствами, включая управляемые авиабомбы.

Во-вторых, два отделения даже бойцов спецназа не способны существенно изменить обстановку в городе, где уже действуют целые бригады противника. В такой ситуации главной проблемой остается логистическое обеспечение и возможность маневрирования тех подразделений, которые находятся в городе.

В-третьих, такие действия создают опасный прецедент: вместо объективного разбора ошибок и анализа (after action review) общество получает "пиар-картинку" и поток восторгов в соцсетях. Это, по мнению Бутусова, подталкивает командиров к повторению рискованных операций с неоправданными потерями, о которых официально не сообщают.

Напомним, 31 октября стало известно, что специальные подразделения сил Главного управления разведки начали сложную десантную операцию в Покровске. Сообщалось, что штурмовые подразделения зашли на территорию районов города, которые генералы ВС РФ уже объявили "захваченными".

Позже появились кадры высадки десанта с вертолетов Black Hawk, при этом сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов лично руководит операцией.

1 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские разведчики якобы были уничтожены. Однако источники "РБК-Украина" утверждали, что сообщения об окружении Покровска и уничтожении десанта ГУР — это очередная ложь оккупантов.