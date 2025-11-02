Штурмовики ЗС РФ істотно просунулися в Покровську: що відбувається на фронті (карта)

Передові підрозділи Збройних сил РФ завдали розсікаючого удару в Покровську, практично розділивши на дві частини оборонні рубежі українських сил у центральній частині міста.

Російські окупаційні війська просунулися в Покровську Донецької області, а також поблизу сіл Кам'янка Харківської області та Новогригорівка Запорізької області. Про це 2 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState, оновивши інтерактивну карту бойових дій.

Згідно з картографічними даними, війська РФ за минулу добу взяли під контроль майже весь населений пункт Троянда і перетнули вулицю Захисників України, атакуючи у напрямку залізничного вокзалу в Покровську. При цьому більша частина міста на карті позначена як "сіра зона" — коли територія не контролюється жодною зі сторін, що воюють.

Таким чином, північна частина міста за залізничним полотном, імовірно, ще під Силами оборони України. У всякому разі аналітики не фіксують там присутності російських підрозділів.

Якщо дані DeepState вірні, то "вікно" виходу з Покровського котла скоротилося приблизно до трохи більше ніж 7 км — це відстань від передових позицій росіян у населеному пункті Красний Лиман до нових позицій ЗС РФ у Покровську.

Карта бойових дій у Покровську. 2 листопада 2025 року Фото: deepstatemap.live

Також просування підрозділів противника зафіксовано в Кам'янці, яка розташована в Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області. Раніше частина населеного пункту була позначена "сірою зоною". Аналогічна ситуація виникла в селі Новогригорівка — у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області. На цій ділянці фронту під контроль окупантів потрапила територія площею 4 кв. км.

Карта бойових дій у Харківській області. 2 листопада 2025 року Фото: deepstatemap.live

Карта бойових дій у Запорізькій області. 2 листопада 2025 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 1 листопада в DeepState повідомили, що російські підрозділи продовжують проникати в Покровськ і осідати в місті, створюючи позиції, зокрема спостережні пункти. При цьому протягом останніх днів аналітики фіксують зосередження ворога на східних околицях Покровська, в районі населеного пункту Рівне.

2 листопада журналіст і офіцер Нацгвардії України Юрій Бутусов різко висловився з приводу висадки бійців спецпризначенців ГУР на Покровському напрямку. За його словами, операція, яка викликала хвилю схвальних коментарів у соцмережах, насправді є прикладом "безграмотного тактичного рішення".