Покровськ тримається: як ЗСУ стримують найбільший штурм на Донбасі

Росія стягнула до Покровська понад 27 тисяч військових і намагається оточити місто, просуваючись із півдня та сходу. У мережі з’явилися повідомлення про нібито критичну ситуацію. Фокус з'ясував, що насправді відбувається на Покровському напрямку, які райони під загрозою та чи існує реальне оточення міста.

Командування 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ повідомило, що для оточення Покровської агломерації РФ задіяла близько 11 тис. окупантів. Ворожі групи, які інфільтрувалися в місто, рухатимуться на північний захід та північ. Ймовірний план противника опубліковано 29 жовтня на сторінці корпусу у Facebook.

У смузі відповідальності корпусу ворог накопичив 27 тис. бійців, до 100 танків, 260 ББМ, 160 гармат і мінометів. ЗСУ проводять оборонну операцію. За два дні втрати РФ: 90 загиблих, 42 поранених, 1 БТР, 3 БМП, 3 авто, 1 мотоцикл, 158 дронів. У Покровську знищено 18 окупантів.

Аналітики DeepState зазначають, що з липня росіяни провели масштабну інфільтрацію у місто, скориставшись нестачею піхоти ЗСУ та неправдивими звітами командирів. ДРГ проникають вулицями, атакують РЕБи, операторів дронів, артилерію. Просування відбулося в районі Звірового, Шевченка, вздовж залізниці від Котлиного. Ворог використовує слабкі порядки на півдні міста.

Також існує загроза логістиці Мирнограда. Розвідувальні дрони стежать за переміщеннями українських оборонців, ударні БПЛА нищать постачання ЗСУ.

Ситуація знаходиться на межі критичної. Для порятунку потрібна повноцінна бригада, щоб заблокувати шляхи просочення.

DeepState оновив карту 29 жовтня. Зокрема сіра зона розширилася на заході, існує можливе перерізання траси Е-50, та просування окупантів на північ за залізничну станцію Покровська.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за 28 жовтня відбулося 45 штурмів на Покровському напрямку. Зокрема росіяни здійснюють атаки на Покровськ, Мирноград та 14 сіл. Командування ситуацію не коментує.

Покровськ: що відбувається навколо міста

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що ситуація навколо Покровська залишається складною, однак потребує чіткого розставлення акцентів. Заяви про нібито оточення міста не відповідають дійсності. "Критичною" ситуацію також не можна назвати, оскільки російські сили не здатні повністю ізолювати Покровськ. Центральна та північна частини міста стабільно контролюються Силами оборони України.

"На окремих ділянках, зокрема в районі Червоного Лиману та Родинського, окупанти досягли певного просування. Проте це виглядає неоднозначно на тлі недавніх успіхів ЗСУ. Напередодні українські війська звільнили Сухецьке та Суворове, наблизившись до Федорівки. У разі деокупації Федорівки та Разіного російські підрозділи, що рухаються на Червоне Лиман і Родинське, опиняться в оперативному оточенні на Добропільському напрямку. Таким чином, противник не зможе замкнути вихід на Покровськ з цих населених пунктів. Питання про реальне оточення міста втрачає сенс", — підкреслює Фокусу Коваленко.

Коментуючи ситуацію щодо Мирнограда, експерт наголошує, що офіційні повідомлення підтверджують відсутність російських військ у місті. За наявними даними, окупанти намагалися прорватися на околиці в районах Козацького та Промінь, але не змогли закріпитися. Ситуація в Мирнограді стабільніша, ніж у Покровську.

"У самому Покровську ворог має два основні напрямки просування. Перший — через Леонтовичи, вулицю Привільну, ставки Сазонова, центральне кладовище, Покровське автопідприємство та "Укрбуд". Тут росіяни можуть розосереджуватися та закріплюватися. Другий — через Зеленівку, мікрорайони Лазурний і Південний", — додає оглядач.

Серйозна проблема, за словами Коваленка — тактика противника: більшість загарбників переодягаються в цивільний одяг, пересуваються малими групами (3–4 особи) або поодинці. Вони змішуються з місцевим населенням, яке досі залишається в місті. Це ускладнює ідентифікацію та нейтралізацію. Однак, Сили оборони проводять системну роботу з виявлення диверсантів.

Експерт наголошує: ситуацію не варто сприймати як критичну. Яскравий приклад — Добропільський напрямок. Росіяни подолали 16 км, але ЗСУ швидко стабілізували фронт, створивши кілька зон оточення для ворога. Окупанти зазнали значних втрат, напрямок "схлопнувся", позиції втрачаються й досі. Аналогічно в Покровську можлива стабілізація з відновленням контролю над південними районами.

Штурм РФ Покровська: сценарії розвитку подій

За словами Коваленка, негативний сценарій, а саме захоплення Покровська наразі малоймовірний у короткостроковій перспективі. Навіть у разі прориву росіяни не отримають повного контролю протягом тривалого часу. Бої тривають жорсткі, не лише в центрі, а й на підступах, включно з трасою М-30. ЗСУ чинять серйозний опір, що підтверджують самі окупанти, скаржачись на великі втрати.

"Все залежить від рішень, прийнятих найближчим часом. Своєчасна стабілізація відкриває перспективи не лише утримання, а й контрнаступальних дій. Ситуація залишається під контролем, попри інтенсивність бойових дій", — підсумовує оглядач.

