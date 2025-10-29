Покровск держится: как ВСУ сдерживают самый большой штурм на Донбассе

Россия стянула к Покровску более 27 тысяч военных и пытается окружить город, продвигаясь с юга и востока. В сети появились сообщения о якобы критической ситуации. Фокус выяснил, что на самом деле происходит на Покровском направлении, какие районы под угрозой и существует ли реальное окружение города.

Командование 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщило, что для окружения Покровской агломерации РФ задействовала около 11 тыс. оккупантов. Вражеские группы, которые инфильтрировались в город, будут двигаться на северо-запад и север. Вероятный план противника опубликован 29 октября на странице корпуса в Facebook.

В полосе ответственности корпуса враг накопил 27 тыс. бойцов, до 100 танков, 260 ББМ, 160 орудий и минометов. ВСУ проводят оборонительную операцию. За два дня потери РФ: 90 погибших, 42 раненых, 1 БТР, 3 БМП, 3 авто, 1 мотоцикл, 158 дронов. В Покровске уничтожено 18 оккупантов.

Аналитики DeepState отмечают, что с июля россияне провели масштабную инфильтрацию в город, воспользовавшись недостатком пехоты ВСУ и ложными отчетами командиров. ДРГ проникают по улицам, атакуют РЭБы, операторов дронов, артиллерию. Продвижение произошло в районе Звирово, Шевченко, вдоль железной дороги от Котлино. Враг использует слабые порядки на юге города.

Также существует угроза логистике Мирнограда. Разведывательные дроны следят за перемещениями украинских защитников, ударные БПЛА уничтожают снабжение ВСУ.

Ситуация находится на грани критической. Для спасения нужна полноценная бригада, чтобы заблокировать пути пропитки.

DeepState обновил карту 29 октября. В частности серая зона расширилась на западе, существует возможное перерезание трассы Е-50, и продвижение оккупантов на север за железнодорожную станцию Покровская.

Генштаб ВСУ сообщает, что за 28 октября состоялось 45 штурмов на Покровском направлении. В частности россияне осуществляют атаки на Покровск, Мирноград и 14 сел. Командование ситуацию не комментирует.

Покровск: что происходит вокруг города

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что ситуация вокруг Покровска остается сложной, однако требует четкой расстановки акцентов. Заявления о якобы окружении города не соответствуют действительности. "Критической" ситуацию также нельзя назвать, поскольку российские силы не способны полностью изолировать Покровск. Центральная и северная части города стабильно контролируются Силами обороны Украины.

"На отдельных участках, в частности в районе Красного Лимана и Родинского, оккупанты достигли определенного продвижения. Однако это выглядит неоднозначно на фоне недавних успехов ВСУ. Накануне украинские войска освободили Сухецкое и Суворово, приблизившись к Федоровке. В случае деоккупации Федоровки и Разино российские подразделения, движущиеся на Красный Лиман и Родинское, окажутся в оперативном окружении на Добропольском направлении. Таким образом, противник не сможет замкнуть выход на Покровск из этих населенных пунктов. Вопрос о реальном окружении города теряет смысл", — подчеркивает Фокусу Коваленко.

Комментируя ситуацию по Мирнограду, эксперт отмечает, что официальные сообщения подтверждают отсутствие российских войск в городе. По имеющимся данным, оккупанты пытались прорваться на окраины в районах Казацкого и Луч, но не смогли закрепиться. Ситуация в Мирнограде более стабильная, чем в Покровске.

"В самом Покровске враг имеет два основных направления продвижения. Первое — через Леонтовичи, улицу Привольную, ставки Сазонова, центральное кладбище, Покровское автопредприятие и "Укрбуд". Здесь россияне могут рассредотачиваться и закрепляться. Второй — через Зеленовку, микрорайоны Лазурный и Южный", — добавляет обозреватель.

Серьезная проблема, по словам Коваленко — тактика противника: большинство захватчиков переодеваются в гражданскую одежду, передвигаются малыми группами (3-4 человека) или в одиночку. Они смешиваются с местным населением, которое до сих пор остается в городе. Это затрудняет идентификацию и нейтрализацию. Однако, Силы обороны проводят системную работу по выявлению диверсантов.

Эксперт отмечает: ситуацию не стоит воспринимать как критическую. Яркий пример — Добропольское направление. Россияне преодолели 16 км, но ВСУ быстро стабилизировали фронт, создав несколько зон окружения для врага. Оккупанты понесли значительные потери, направление "схлопнулось", позиции теряются до сих пор. Аналогично в Покровске возможна стабилизация с восстановлением контроля над южными районами.

Штурм РФ Покровска: сценарии развития событий

По словам Коваленко, негативный сценарий, а именно захват Покровска пока маловероятен в краткосрочной перспективе. Даже в случае прорыва россияне не получат полного контроля в течение длительного времени. Бои продолжаются жесткие, не только в центре, но и на подступах, включая трассу М-30. ВСУ оказывают серьезное сопротивление, что подтверждают сами оккупанты, жалуясь на большие потери.

"Все зависит от решений, принятых в ближайшее время. Своевременная стабилизация открывает перспективы не только удержания, но и контрнаступательных действий. Ситуация остается под контролем, несмотря на интенсивность боевых действий", — заключает обозреватель.

Напомним, 20 октября 2025 года российские оккупационные войска начали масштабный механизированный штурм на Ореховском направлении, сосредоточив усилия в районах Щербаков, Новоданиловки, Нестерянки и Малой Токмачки.

Также Фокус писал, что россияне продвинулись на 2-5 км на Запорожском и Покровском направлениях, приблизившись к трассам М-18, Н-08 и селам Покровск, Гуляйполе. ВСУ сдерживают наступление локальными контратаками, возвращая позиции.