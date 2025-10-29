Двигаются на север: в ВСУ показали план оккупантов по окружению Покровской агломерации (карта)

В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что на окружение Покровской агломерации Россия бросила примерно 11 тысяч бойцов. Захватчики, которым удалось просочиться в город, будут двигаться на северо-запад и север.

Командование показало вероятный план врага по окружению Покровской агломерации. Его 29 октября опубликовали на странице корпуса в Facebook.

Замысел ВС РФ на карте боевых действий Фото: Десантно-штурмові війська

"Для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тыс. человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска", — отметили военные.

Они передали, что в полосе ответственности корпуса Россия в целом накопила около 27 тысяч оккупантов, около сотни танков, до 260 боевых бронированных машин, а также до 160 орудий и минометов. Украинские силы продолжают оборонительную операцию в зоне Покровской агломерации.

За два дня в полосе 7 корпуса потери ВС РФ пополнили:

90 бойцов погибшими, и еще 42 ранеными;

1 бронетранспортер;

3 боевые машины пехоты;

3 автомобиля;

1 мотоцикл;

158 дронов различных типов.

"Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов", — добавило командование.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что с июля ВС РФ провели масштабную инфильтрацию в Покровск и на сегодня там закрепились российские операторы дронов. Враг воспользовался тем, что в украинских подразделениях не хватает пехоты.

Представитель 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев 28 октября информировал, что российские подразделения не пытаются закрепиться в Покровске. Оккупанты действуют скрытно, пытаясь перерезать украинские логистические артерии.