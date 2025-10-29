Двигаются на север: в ВСУ показали план оккупантов по окружению Покровской агломерации (карта)
В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что на окружение Покровской агломерации Россия бросила примерно 11 тысяч бойцов. Захватчики, которым удалось просочиться в город, будут двигаться на северо-запад и север.
Командование показало вероятный план врага по окружению Покровской агломерации. Его 29 октября опубликовали на странице корпуса в Facebook.
"Для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тыс. человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска", — отметили военные.
Они передали, что в полосе ответственности корпуса Россия в целом накопила около 27 тысяч оккупантов, около сотни танков, до 260 боевых бронированных машин, а также до 160 орудий и минометов. Украинские силы продолжают оборонительную операцию в зоне Покровской агломерации.
За два дня в полосе 7 корпуса потери ВС РФ пополнили:
- 90 бойцов погибшими, и еще 42 ранеными;
- 1 бронетранспортер;
- 3 боевые машины пехоты;
- 3 автомобиля;
- 1 мотоцикл;
- 158 дронов различных типов.
"Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов", — добавило командование.
Напомним, аналитики DeepState сообщили, что с июля ВС РФ провели масштабную инфильтрацию в Покровск и на сегодня там закрепились российские операторы дронов. Враг воспользовался тем, что в украинских подразделениях не хватает пехоты.
Представитель 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев 28 октября информировал, что российские подразделения не пытаются закрепиться в Покровске. Оккупанты действуют скрытно, пытаясь перерезать украинские логистические артерии.