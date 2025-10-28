Россияне не пытаются закрепиться в Покровске: офицер ВСУ объяснил тактику ВС РФ (видео)

Российские силы пытаются просочиться вглубь Покровской агломерации, чтобы выйти на ключевые логистические маршруты с севера города. Украинские войска проводят контрмеры и спецоперации для сдерживания противника.

Российские войска продолжают инфильтрацию в Покровск, пытаясь взять под контроль пути снабжения с северного направления. Об этом 28 октября сообщил в эфире "Суспільне" офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Сергей Окишев.

По его словам, российские подразделения не пытаются закрепиться в городе, а действуют скрыто, чтобы перерезать украинские логистические артерии.

"У них нет цели закрепиться внутри города. Вместо этого они пытаются незаметно пройти сквозь Покровскую агломерацию и закрепиться именно на логистических путях, которые ведут с севера", — сказал офицер.

Відео дня

Смотреть с 11:18

Он отметил, что в районе Мирнограда и его окрестностей российские войска осуществляют механизированные штурмы при поддержке артиллерии и управляемых авиабомб. По словам военного, благодаря слаженным действиям подразделений "Азов" и 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск атаки останавливаются еще на подступах к населенным пунктам.

"Буквально недавно именно в окрестностях города Мирнограда, на северных окраинах Покровска мы провели спецоперацию, чтобы уменьшить влияние ударных дронов на наши логистические пути. Из соображений безопасности я не могу раскрывать подробности, но противодействие есть, оно ведется и довольно успешно", — сообщил военный.

Также Сергей Окишев рассказал, что российские войска активно применяют FPV-дроны, "Ланцеты" и "дроны-ждуны", которые караулят на маршрутах поставок. По его словам, украинские Силы обороны противодействуют этим угрозам дронами-перехватчиками и специальными операциями, направленными на снижение эффективности использования беспилотников противника.

Напомним, Покровск и Мирноград остаются среди самых горячих направлений в Донецкой области, где российские войска пытаются прорвать украинскую оборону и перехватить контроль над логистическими путями снабжения.

Как сообщал Фокус, ВС РФ увеличивают серо-красную зону вокруг Покровска.

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 27 октября сообщил, что на Покровском направлении ВС РФ за прошедшие сутки провели 79 штурмов возле 14 населенных пунктов.