Росіяни не намагаються закріпитися у Покровську: офіцер ЗСУ пояснив тактику ЗС РФ (відео)

Російські сили намагаються просочитися вглиб Покровської агломерації, щоб вийти на ключові логістичні маршрути з півночі міста. Українські війська проводять контрзаходи й спецоперації для стримування противника.

Російські війська продовжують інфільтрацію у Покровськ, намагаючись взяти під контроль шляхи постачання з північного напрямку. Про це 28 жовтня повідомив в ефірі "Суспільне" офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України Сергій Окішев.

За його словами, російські підрозділи не намагаються закріпитися в місті, а діють приховано, щоб перерізати українські логістичні артерії.

"У них немає на меті закріпитися всередині міста. Замість цього вони намагаються непомітно пройти крізь Покровську агломерацію та закріпитися саме на логістичних шляхах, які ведуть з півночі", — сказав офіцер.

Він зазначив, що в районі Мирнограда та його околиць російські війська здійснюють механізовані штурми за підтримки артилерії та керованих авіабомб. За словами військового, завдяки злагодженим діям підрозділів "Азов" і 7-го корпусу Десантно-штурмових військ атаки зупиняються ще на підступах до населених пунктів.

"Буквально нещодавно саме на околицях міста Мирнограда, на північних околицях Покровська ми провели спецоперацію, аби зменшити вплив ударних дронів на наші логістичні шляхи. З міркувань безпеки я не можу розкривати подробиці, але протидія є, вона ведеться і доволі успішно", — повідомив військовий.

Також Сергій Окішев розповів, що російські війська активно застосовують FPV-дрони, "Ланцети" та "дрони-ждуни", які чатують на маршрутах постачання. За його словами, українські Сили оборони протидіють цим загрозам дронами-перехоплювачами та спеціальними операціями, спрямованими на зниження ефективності використання безпілотників противника.

Нагадаємо, Покровськ і Мирноград залишаються серед найгарячіших напрямків на Донеччині, де російські війська намагаються прорвати українську оборону та перехопити контроль над логістичними шляхами постачання.

Як повідомляв Фокус, ЗС РФ збільшують сіро-червону зону навколо Покровська.

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 27 жовтня повідомив, що на Покровському напрямку ЗС РФ протягом минулої доби провели 79 штурмів біля 14 населених пунктів.