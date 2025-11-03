Падение Покровска: что означает изменение линии фронта для обороны Донбасса

Ситуация вокруг Покровска критическая. Город стал ключевым узлом на донецком направлении, где определяется дальнейшая конфигурация фронта. Фокус проанализировал, что означают заявления о возможном отводе войск, почему Покровск остается стратегически важным и какие сценарии развития событий обсуждают военные аналитики.

Ситуация вокруг Покровска становится все более опасной. Виталий Дейнега, бывший заместитель министра обороны Украины и основатель фонда "Вернись живым", заявил о критической ситуации вокруг Покровска. По его мнению, город практически потерян, и дальнейшее удержание позиций грозит значительными человеческими потерями. Экс-чиновник призывает немедленно отдать приказ об отводе войск, чтобы избежать катастрофических последствий.

"Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем потерять значительное количество таких бойцов. Об имуществе на сотни миллионов гривен уже нечего говорить — оно потеряно, эвакуация невозможна", — отмечает Дейнега.

Покровск в полуокружении: прогнозы

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, предполагает, что стратегически город может быть потерян, хотя тактическое окружение не произошло, несмотря на намерения российского командования. По его словам, кампания за Покровск, которая длится уже год, является частью более широкой российской стратегии переноса усилий на Константиновку, Дружковку и Краматорск. Выступление на Доброполье могло быть фальстартом, и после возможного захвата Покровска противник будет двигаться именно в этом направлении. Удержание позиций, несмотря на авантюрность, имело смысл: город должен был стать угрозой для Константиновки и Дружковки в случае потери. Следующей целью станет северное направление: одновременное давление с Лимана на Славянск и с юга и востока на Константиновку и Дружковку.

"Покровск перешел в политическую плоскость. Герасимов завысил ожидания перед Путиным, и теперь захват города — единственный вариант для российского генерала", — отметил Лакийчук.

На тактическом уровне, по данным эксперта, окружения не произошло. Россияне планировали клиновые удары: на Купянском — с севера и юга, на Покровском — с юга, юго-запада и севера. На Купянске северный клин прошел, но южный уперся в реку. На Покровском северный охват провалился: противник разделил силы, пытаясь захватить больше, чем мог. Из-за этого перешли к плану Б — просачивание, и постепенное выдавливание украинских защитников.

Современные бои в Покровске, по словам Лакийчука, отличаются от бахмутских или авдеевских 2023 года. Это не сплошная линия фронта. Украинская оборона фрагментирована, а логистика нарушена российскими дронами. Но и российская линия наступления не сплошная, их логистика страдает от украинских БПЛА. Определить преимущество сложно.

"Действия Сырского — адекватный ответ на критичность ситуации. С обеих сторон, используется спецназовский тип столкновения, которое осуществляют тактические группы по 2-3 человека. Победа здесь зависит от качества реализации тактики и дроновой войны. Логистика для таких групп обеспечивается маневренными средствами", — подчеркнул Фокусу эксперт.

Также, Лакийчук отмечает, что после завершения Добропольской операции, освобожденные бригады могут быть переброшены на ликвидацию вклинения 51-й армии на севере.

Покровский фронт: как не дать врагу дойти до Мирноградской агломерации

По словам общественного деятеля и офицера Вооруженных сил Украины Николая Мельника, Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуокружении: логистика фактически перерезана, а контроль над половиной Покровска потерян.

Он напоминает, что еще три месяца назад прогнозировал захват Покровска именно через окружение — это был самый логичный путь для противника, и враг им воспользовался. Причины успеха россиян остаются неизменными: истощение украинских подразделений, нехватка личного состава, тотальное превосходство противника в ресурсах и стирание живой силы в бессмысленных боях за посадки.

"Отказ от маневренной войны и удержание позиций любой ценой в конце концов доканает армию. А ну и еще построение клумб вместо оборонительных сооружений", — отмечает офицер ВСУ.

В текущей ситуации Мельник видит единственный логичный выход: вывести силы из "мешка" на линию Луч-Чунишино, стабилизировав фронт вдоль Покровск-Мирноград. Вместе с тем необходимо срочно возводить надежные оборонительные рубежи за Покровском, ведь город, по его оценке, будет потерян. Ключевой вопрос — не в удержании территории, а в том, сколько врагов там погибнет и удастся ли сохранить жизни украинских защитников.

По словам военнослужащего морской пехоты ВС Украины Алексея Дубинка, Покровск уже потерян почти неделю и дальнейшее удержание позиций грозит полным развалом линии обороны с прорывами на оперативную глубину. Ситуация в Мирнограде тоже нестабильна. В частности обеспечение защитников в городе почти невозможно без потерь среди бойцов Сил обороны Украины.

Он отмечает, сейчас ключевая задача для командования Сил обороны Украины сохранить силы, избежать окружения и вывести группировку постепенно, в течение двух-трех месяцев. Для этого необходимо срочно усилить новую линию обороны новыми, профессиональными бригадами, включая Силы специальных операций, чтобы не допустить просачивания врага в Мирноградскую агломерацию.

По мнению военнослужащего, по пессимистическому сценарию, через месяц морально-волевых усилий защитников Покровска и Мирнограда вся украинская группировка останется в этом секторе в ловушке. Оптимистический сценарий предусматривает три месяца обороны при условии немедленных действий, но отступление от городов все равно неизбежно.

Покровск: как остановить наступление ВС РФ на Донбассе

Дубинка объясняет, что в Курахово, Великой Новоселке и других эпизодах упорное удержание позиций стоило жизни опытным бойцам. Здесь ситуация аналогичная. Без решения проблем логистики и вражеских дронов удержание позиций невозможно. Необходимо отодвинуть противника от Родинского и Лимана, чтобы обеспечить безопасную дорогу, где FPV-дроны не патрулируют каждые 15-20 минут. Враг летает вплоть до Шевченково без помех.

Он описывает ситуацию на трассе, когда вражеские подразделения уже "заскакивают" на дорогу, их отбивают, но россияне снова совершают нападение на трассу.

"По карте видно: пройти группами нетрудно, с теми потерями, на которые они не обращают внимания. Надо отодвинуть *идаров подальше от Родинского и Красного Лимана — это последняя логистическая артерия, и она под критическим риском", — объясняет Фокусу морпех.

Вторая критическая потребность для остановки российского наступления — системная работа по операторам вражеских БПЛА. По словам Дубинки, специализированные подразделения должны заниматься именно этим. Россияне, обнаружив позицию, сразу бьют трехтонным КАБом, тогда как украинские батальоны неделю не могут уничтожить одну антенну из-за нехватки средств. ГУР и СБУ должны направлять усилия не на электростанции, а на пилотов. Сотни дронов, потраченных по тылу России, могли бы здесь подавить дроновую преимущество врага, обеспечить логистику, ротацию, выравнивание линии соприкосновения.

На этом направлении главная угроза — не артиллерия или минирование, а именно дроны. Не пехотные штурмы, а дроновые удары, КАБы, Himars должны работать на подавление пилотов.

Напомним, Россия сосредоточила более 27 тыс. военных возле Покровска, пытаясь окружить город с юга и востока.

Также Фокус писал, что россияне продвинулись на 2-5 км на Запорожском и Покровском направлениях, приблизившись к трассам М-18, Н-08 и поселку Покровское, и городу Гуляйполе. ВСУ сдерживают наступление локальными контратаками, возвращая позиции.