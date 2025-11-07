Дніпропетровщина без укріплень: чому з'явилася "кілл-зона" і як це загрожує південному фронту

Російські війська активізували штурми й намагаються прорвати оборону, обходячи Запорізький напрямок через Дніпропетровщину. За даними нардепки Мар'яни Безуглої, укріплення в регіоні відсутні, а кадрові зміни в обласному керівництві створили управлінський вакуум. Фокус розбирався, що відбувається з оборонними рубежами та чому ситуація може стати критичною для всього південного фронту.

За даними народної депутатки Мар'яни Безуглої, російські війська здійснюють прорив у напрямку Запоріжжя, обходячи лінію оборони півдня через територію Дніпропетровської області. Посилаючись на аналітиків DeepState, депутатка стверджує, що на півдні області відсутні повноцінні фортифікаційні споруди, а оборонні рубежі фактично не підготовлені.

Крім того, за інформацією Безуглої, керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, який нібито перешкоджав ухваленню необхідних управлінських рішень, терміново переведено на посаду голови Одеської ОВА.

"У Дніпропетровській ОВА тепер взагалі нікому приймати рішення — додатковий параліч, який доєднується до безладу у військових та маніпуляцій Головкома Сирського", — зазначає Безугла.

Відео дня

Депутатка опублікувала власне фото минулого тижня: так звана "кілл-зона" на Дніпропетровщині — без протитанкових сіток, фортифікацій чи розгорнутих підрозділів. Ситуація свідчить про критичні прогалини в обороні.

Також за даними аналітиків DeepState, лише за минулу добу російські окупаційні війська здійснили 100 штурмових дій виключно на Покровському напрямку фронту. Це рекордна інтенсивність 2025 року, що свідчить про намір ворога прискорити просування за будь-яку ціну.

Аналітики зазначають: за весь 2025 рік більше штурмів фіксували лише 3 травня (113) та 4 травня (115). Нинішній сплеск перевищує ці показники й демонструє готовність командування ЗС РФ жертвувати особовим складом заради тактичних здобутків.

В останньому зведенні Генеральний штаб підтвердив: від початку поточної доби окупанти 55 разів намагалися прорвати позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.

"За попередніми даними, сьогодні тут знешкоджено 97 окупантів, із них 60 — безповоротно", — повідомили в Генштабі.

Оборона на Дніпропетровщині: що відбувається з укріпленнями

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що, стратегічна лінія оборони, що проходить поблизу Добропілля, була спроєктована як тилова, з розрахунком на перспективне стримування противника. Під час попереднього просування росіян у районі Добропілля вони досягли цієї лінії, що підтверджується візуальними доказами їхнього перебування біля інженерних загороджень.

"Лінія оборони від Добропілля простягається далі на південь, у бік Запорізької області. Проте, за межами цієї стратегічної смуги, додаткових укріплень не зводилося. Просування в цьому секторі дозволяє противнику обійти укріплену лінію від Добропілля на захід, у бік Дніпра. Такий обхід створює загрозу флангового охоплення українських сил на Гуляйпільському та Оріхівському оперативних напрямках. Це може призвести до порушення стабільності всього південного флангу фронту", — каже Фокусу експерт.

Щодо стану оборони в Дніпропетровській області, експерт підкреслює складність оцінки: відсутність доступу до планів Генерального штабу унеможливлює визначення, чи було виконано передбачений обсяг робіт. Наразі регіон залишився без керівника обласної військової адміністрації — попередній очільник переведений до Одеси за рішенням президента. Це створює управлінський вакуум, що ускладнює координацію оборонних заходів і прийняття оперативних рішень.

Таким чином, поєднання тактичного прориву на Покровському напрямку, відсутності суцільних укріплень за стратегічною лінією та кадрових змін у регіональному управлінні формує критичну вразливість. Подальший розвиток подій залежатиме від швидкості облаштування нових рубежів, перерозподілу резервів і здатності командування передбачити флангові маневри противника.

Лінії укріплення на Дніпропетровщини: як укріплюють рубіж

Експерт зазначає, що нині ведуться роботи зі створення кількох поспішних оборонних рубежів за Покровськом, у тому числі на Дніпропетровщині. Ці лінії призначені для організовано відведення підрозділів у разі втрати міста. Наразі бракує детальної інформації щодо темпів і якості будівництва, однак такі рубежі, ймовірно, будуть задіяні в разі ескалації на Покровському напрямку.

Нагадаємо, що українська оборонна компанія представила дрон-матку "ТОР". Він підіймає зенітний FPV на 2 км, розганяє до 150 км/год і скидає над ціллю.

Також Фокус писав, що ситуація в Покровську критична: місто — ключовий вузол Донеччини, що визначає конфігурацію фронту. Чи означають заяви про відведення військ, чому Покровськ стратегічно важливий і які сценарії прогнозують аналітики.