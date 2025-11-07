"Не шкодує резерви": РФ намагається пришвидшитись на Покровському відтинку, — DeepState
За минулу добу російські окупанти здійснили сотню штурмових дій лише на одному Покровському відтинку фронту.
Це свідчить про намагання росіян пришвидшитись на цій ділянці, повідомили аналітики DeepState.
"За вчора ворог провів на Покровському відтинку 100 штурмових дій. Даний факт свідчить, що ворог намагається пришвидшитися та не шкодує ніякі резерви", — йдеться у повідомленні.
Аналітики також підкреслили, що за весь 2025 рік більше штурмових дій російські окупанти проводили лише 3 (113 ШД) та 4 травня (115 ШД).
Водночас в останньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив. що на Покровському напрямку від початку доби окупанти намагалися просунутися на позиції українських підрозділів 55 разів.
"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 97 окупантів, із них 60 — безповоротно", — наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, 6 листопада аналітики закликали Україну вивести війська з Покровська.
5 листопада Генштаб повідомив, що бійці ЗСУ блокують росіян в Покровську.