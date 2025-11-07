"Не жалеет резервы": РФ пытается ускориться на Покровском отрезке, — DeepState
За минувшие сутки российские оккупанты совершили сотню штурмовых действий только на одном Покровском отрезке фронта.
Это свидетельствует о попытке россиян ускориться на этом участке, сообщили аналитики DeepState.
"За вчера враг провел на Покровском отрезке 100 штурмовых действий. Данный факт свидетельствует, что враг пытается ускориться и не жалеет никакие резервы", — говорится в сообщении.
Аналитики также подчеркнули, что за весь 2025 год больше штурмовых действий российские оккупанты проводили только 3 (113 ШД) и 4 мая (115 ШД).
В то же время в последней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил. что на Покровском направлении с начала суток оккупанты пытались продвинуться на позиции украинских подразделений 55 раз.
"По предварительным данным, сегодня на этом направлении в целом было обезврежено 97 оккупантов, из них 60 — безвозвратно", — отметили в Генштабе.
Напомним, 6 ноября аналитики призвали Украину вывести войска из Покровска.
5 ноября Генштаб сообщил, что бойцы ВСУ блокируют россиян в Покровске.