"Не жалеет резервы": РФ пытается ускориться на Покровском отрезке, — DeepState

За минувшие сутки российские оккупанты совершили сотню штурмовых действий только на одном Покровском отрезке фронта.

Это свидетельствует о попытке россиян ускориться на этом участке, сообщили аналитики DeepState.

"За вчера враг провел на Покровском отрезке 100 штурмовых действий. Данный факт свидетельствует, что враг пытается ускориться и не жалеет никакие резервы", — говорится в сообщении.

Аналитики также подчеркнули, что за весь 2025 год больше штурмовых действий российские оккупанты проводили только 3 (113 ШД) и 4 мая (115 ШД).

График количества штурмовых действий ВС РФ на Покровском отрезке Фото: DeepState

В то же время в последней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил. что на Покровском направлении с начала суток оккупанты пытались продвинуться на позиции украинских подразделений 55 раз.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении в целом было обезврежено 97 оккупантов, из них 60 — безвозвратно", — отметили в Генштабе.

Напомним, 6 ноября аналитики призвали Украину вывести войска из Покровска.

5 ноября Генштаб сообщил, что бойцы ВСУ блокируют россиян в Покровске.