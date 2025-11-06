"Осуществляют ударно-поисковые действия": бойцы ВСУ блокируют россиян в Покровске, — Генштаб

Украинские защитники блокируют силы ВС РФ, которые пытаются просочиться в город Покровск, Донецкой области и накапливаться там.

К этому процессу привлечены различные подразделения Сил обороны и операторы Сил беспилотных систем, сообщила пресс-служба Генерального штаба Украины.

"Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что на Покровском направлении с начала суток российские оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, а в некоторых локациях бои идут до сих пор.

"Усилены воинские части, которые обороняют город", — отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что, по предварительным данным, 5 ноября на Покровском направлении в целом было обезврежено 119 оккупантов, из них 94 — безвозвратно.

"Также украинские воины поразили 12 укрытий для личного состава, антенну БпЛА, наземную беспилотную систему и единицу автомобильной техники противника", — отметили в Генштабе.

Напомним, 5 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что Покровск находится под контролем ВСУ, а украинские подразделения не окружены и отражают атаки врага.

В этот же день бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" вернули украинский флаг на мэрию Покровска.