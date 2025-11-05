ВСУ вернули украинский флаг на мэрию Покровска (видео)

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скеля" вернули украинский флаг на здание мэрии Покровска в Донецкой области. За город продолжаются ожесточенные бои.

Этому предшествовала целая спецоперация, не обошлось без ранений, рассказали воины.

Командир 1 штурмового батальона 425 отдельного штурмового полка с позывным "Боец" сообщил, что на днях противник заявил о полном захвате Покровска и водружении российского флага над городским советом.

"Однако мы опровергли эту информацию, задействовав воинов 210-й и 1-й штурмового батальона", – отметил "Боец".

Задача разрабатывалась очень тщательно и выполнялась поэтапно. Были спланированы логистические маршруты, обеспечение личного состава, маршрут движения к "точке интереса".

Две штурмовые группы получили задачу пройти в центр Покровска, зачистить здание мэрии и вернуть на нее украинский флаг.

Відео дня

Кадры спецоперации по установке украинского флага на мэрии Покровска

Бойцы выехали ночью, за их передвижением следили побратимы и координировали действия. В какой-то момент автомобиль группы атаковал российский дрон-"ждун". Несмотря взрыв, воины остались живы, хотя один из них и получил ранение. Он отказался от эвакуации, группа продолжила миссию и вошла в город.

Воины выбрали путь с максимальным количеством деревьев, чтобы иметь возможность скрыться от дронов и не быть замеченными.

Одна из групп все же попала в засаду, устроенную российскими военными, но украинский бомбер успешно отработал по их расположению, убрав препятствие на пути.

Украинский дрон отработал по засаде врага в Покровске Фото: Скрин видео

Благодаря элементу неожиданности ВСУ "зачистили" врага внутри здания горсовета и установили флаг.

По словам командира 1 ШБ 425 ОШП, противник еще есть в городе, однако его быстро находят и ликвидируют Силы обороны.

Напомним, "Флэш" сообщил, что есть военно-политическое решение удерживать Покровск и Мирноград максимально долго.

В свою очередь нардеп Марьяна Безуглая уверяет, что Покровск уже на 80% под контролем ВС РФ.