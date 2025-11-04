Безуглая заявила о скорой потере Покровска и Мирнограда: "Мы теряем город за городом"

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что, несмотря на все попытки президента Владимира Зеленского приехать и поддержать военных в горячих точках фронта, Украина продолжает терять территории.

По ее словам, проблема в том, что не решаются системные проблемы военного управления.

"И мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград. Уже больше 80% Покровска под россиянами", – написала она, напомнив, что раньше так же были утрачены Бахмут, Соледар и Авдеевка.

Накануне нардеп написала, что Зеленский "прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске".

"И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации… Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол Президенту, а он… сами видите", – подчеркнула она.

Парламентарий не сдерживается в критике Генштаба ВСУ и недавно прямо заявила, что у начальника ГШ ВСУ Александра Сырского "скатились к регулярной лжи относительно "освобождения" отдельных сел. И снова во лжи фигурируют ручные штурмовые полки Главкома".

Также, по словам Безуглой, полный захват Купянска российскими войсками – лишь вопрос времени. Несмотря на сообщения Генштаба и некоторых блогеров о контрнаступлении, реальная ситуация на месте, утверждает она, свидетельствует о контроле врага над городом.

Напомним, Зеленский опровергал окружение Покровска и говорил, чем закончится возможный визит российского президента Владимира Путина в этот город.