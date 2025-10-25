ВСУ сообщили об освобождении села Торское: Безуглая обвинила Сырского во лжи

Нардеп Марьяна Безуглая поставила под сомнение, что село Торское в Донецкой области, об освобождении которого накануне сообщили в полку "Скала", на самом деле освобождено от россиян. Она также сообщила, что оккупанты уже пробрались в Покровск, Купянск и Константиновку.

Безуглая заявила, что новость "разлетелась по сети" о том, как "украинские штурмовики (именно они и именно так, пафосно) освободили село Торское в Донецкой области", но она это отрицает в своем посте на Telegram.

Пост Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

"У Сырского скатились к регулярной лжи относительно "освобождения" отдельных сел. И снова во лжи фигурируют ручные штурмовые полки Главкома", — написала Безуглая.

И заявила, что пока у Сырского якобы врут, россияне уже пробрались в Покровск, Константиновку и Купянск.

"Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков! В то же время, на Запорожском направлении прорыв...", — резюмировала Безуглая и не предоставила никаких доказательств.

Відео дня

Сюжет об освобождении Торского в Донецкой области

В Генштабе ВСУ заявление Марьяны Безуглой не комментировали, но 24 октября сообщили об освобождении от россиян еще одного села. Согласно сообщению, подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области и взяли пленных.

Фокус писал об освобождении села Торского в Донецкой области. Бойцы ВСУ не только освободили его от россиян, о чем рассказали в сюжете, но и взяли в плен оккупантов, которые тоже дали интервью, сообщив, что сидели в селе без воды и провизии, а когда сдались в плен, то их начали атаковать российские войска.