ЗСУ повідомили про звільнення села Торське: Безугла звинуватила Сирського у брехні

Нардепка Мар'яна Безугла поставила під сумнів, що село Торське на Донеччині, про звільнення якого напередодні повідомили у полку "Скеля", насправді звільнене від росіян. Вона також повідомила, що окупанти вже пробралися до Покровська, Куп'янська та Костянтинівки.

Безугла заявила, що новина "розлетілась мережею" про те, як "українські штурмовики (саме вони і саме так, пафосно) звільнили село Торське на Донеччині", але вона це заперечує у своєму пості на Telegram.

Пост Мар'яни Безуглої Фото: Скріншот

"У Сирського скотилися до регулярної брехні щодо "звільнення" окремих сіл. І знову у брехні фігурують ручні штурмові полки Головкома", - написала Безугла.

Та заявила, що поки у Сирського нібито брешуть, росіяни вже пробрались до Покровська, Констянтинівки та Куп'янська.

Відео дня

"Ми втрачаємо крайній рубіж, за яким далі Павлоград, Дніпро, Краматорськ, Ізюм і Харків! В той же час, на Запорізькому напрямку прорив...", - резюмувала Безугла та не надала жодних доказів.

Сюжет про звільнення Торського на Донеччині

У Генштабі ЗСУ заяву Мар'яни Безуглої не коментували, але 24 жовтня повідомили про звільнення від росіян ще одного села. Згідно із повідомленням, підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області та взяли полонених.

Фокус писав про звільнення села Торського на Донеччині. Бійці ЗСУ не тільки звільнили його від росіян, про що розповіли у сюжеті, а й взяли в полон окупантів, які теж дали інтерв'ю, повідомивши, що сиділи в селі без води та провізії, а коли здались в полон, то їх почали атакувати російські війська.