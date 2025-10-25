Десантники ЗСУ звільнили село Сухецьке: що відбувається під Покровськом (відео)

Українські десантники звільнили село Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Під час бойових дій понад 44 солдатів Збройних сил РФ було знищено.

Операцію зі звільнення населеного пункту провели бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Як ішлося в повідомленні командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, українські десантники вступили в запеклий бій із противником, чисельність якого сягала 60 осіб.

Під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб. Під час цього 44 окупантів знищено, вісім поранено, дев'ять здалися в полон", — ідеться в повідомленні ДШВ.

У командуванні військами наголосили, що звільнення населеного пункту стало черговим прикладом стійкості та професіоналізму українських десантників.

"Наші десантники вкотре довели: ДШВ — це стійкість, міць і холодний розрахунок у найгарячіших точках фронту. Кожен метр звільненої землі — це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України", — сказано в публікації.

Бої на Покровському напрямку

Зазначимо, що згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, наразі населений пункт Сухецьке розташований на виступі північної ділянки Покровського напрямку, де Збройні сили РФ намагаються розвинути наступ у бік Родинського.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 25 жовтня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Південніше села — Красний Лиман і потім за 8 кілометрів Мирноград. Попри активні бойові дії на північному фланзі в районі Нового Шахового і Вільного, у самому Сухецькому довгий час активних рухів протиборчих сил не спостерігалося. Населений пункт потрапив у так звану "сіру зону" ще в перших числах серпня, а через добу російські війська взяли його під контроль.

Загалом обстановка на всьому напрямку залишається досить складною. Українські військовослужбовці відзначають проблеми з логістикою як у Мирнограді, так і в Покровську. Так лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що здійснювати повноцінне логістичне забезпечення переднього краю оборони практично неможливо. Тому доля міст може визначитися до кінця поточного року.

"З великою ймовірністю, до кінця року вирішиться доля Покровська і Мирнограда, залежно від того, як розвиватимуться події на напрямку", — припустив військовий.

Раніше ми писали, що війська РФ просунулися на кілька кілометрів на Запорізькому та Покровському напрямках, наблизившись до ключових трас і населених пунктів. Українські військові називають дії противника "шаховою партією" — з розміном людей на кілька метрів просування.