Десантники ВСУ освободили село Сухецкое: что происходит под Покровском (видео)

Украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В ходе боевых действий более 44 солдат Вооруженных сил РФ были уничтожены.

Операцию по освобождению населенного пункта провели бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как говорилось в сообщении командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, украинские десантники вступили в ожесточенных бой с противником, численность которого достигала 60 человек.

Во время штурмовых действий украинские воины вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек. В ходе этого 44 оккупанта уничтожены, восемь ранены, девять сдались в плен", — говорится в сообщении ДШВ.

В командовании войсками подчеркнули, что освобождение населенного пункта стало очередным примером стойкости и профессионализма украинских десантников.

"Наши десантники в очередной раз доказали: ДШВ — это стойкость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта. Каждый метр освобожденной земли — это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", — сказано в публикации.

Бои на Покровском направлении

Отметим, что согласно картографическим данным ресурса DeepState, в настоящее время населенный пункт Сухецкое находится на выступе северного участка Покровского направления, где Вооруженные силы РФ пытаются развить наступление в сторону Родинского.

Карта боевіх действий на Покровском направлении. 25 октября 2025 Фото: deepstatemap.live

Южнее села — Красный Лиман и затем в 8 километрах Мирноград. Несмотря на активные боевые действия на северном фланге в районе Нового Шахового и Вольного, в самом Сухецком долгое время активных движений противоборствующих сил не наблюдалось. Населенный пункт попал в так называемую "серую зону" еще в первых числах августа, а через сутки российские войска взяли его под контроль.

В целом обстановка на всем направлении остается весьма сложной. Украинские военнослужащие отмечают проблемы с логистикой как в Мирнограде, так и в Покровске. Так лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что осуществлять полноценное логистическое обеспечение переднего края обороны практически невозможно. Поэтому участь городов может определиться до конца текущего года.

"С большой вероятностью, до конца года решится судьба Покровска и Мирнограда, в зависимости от того, как будут развиваться события на направлении", — предположил военный.

Ранее мы писали, что войска РФ продвинулись на несколько километров на Запорожском и Покровском направлениях, приблизившись к ключевым трассам и населенным пунктам. Украинские военные называют действия противника "шахматной партией" — с разменом людей на несколько метров продвижения.