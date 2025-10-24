ЗСУ звільнили Торське на Донеччині: росіяни били по своїм, знищено до 100 окупантів (відео)

В процесі цієї операції було знищено близько 100 окупантів. Крім того, нашим військовим вдалося також захопити полонених.

Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомили у 425 окремому штурмовому полку "Скеля", опублікувавши у себе в соцмережах відео з ліквідацією російських загарбників.

ЗСУ звільнили Торське на Донеччині від росіян

"Штурмові групи зачистили населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському — український прапор", — розповіли українські захисники.

Торське на карті Фото: DeepState

Вони розповіли, що протяжність Торського майже 9 км. Це обумовило планування та хід операцій. Довелось працювати поетапно, поділивши населений пункт на зони: "Кожен підвал, кожен будинок проходили, закріплялися. Дружні сили закріплялись за нами", — розповіли у полку.

Один із військових розповів, що сам ліквідував трьох росіян. Він запропонував їм здатись у полон, але окупанти відмовились.

"Я запропонував їм скласти зброю. Реакції не було. Все. Вогонь на ураження, все. Група ціла, ворог знищений", — розповів захисник.

Але у полку "Скеля" також зазначили, що противник у Торському був деморалізований і все ж деякі здавались у полон, що дуже не подобалось росіянам, адже вони моментально відкривали вогонь, намагаючись їх знищити.

"Противник виявляв, що ми брали їхніх полонених і відразу наносив вогневе ураження за допомогою артилерії БПЛА", — розповіли українські військові.

Самі росіяни, яких взяли у полон, розповідали, що їх буквально посилали у так звані "м'ясні штурми". Один зізнався, що вони заходили до Торського малими групами, і він один вижив із групи з трьох військових ЗС РФ.

Зачистка Торського від росіян Фото: Скріншот

"Двох одразу мінометом накрило. Там лише шматки лишились. Я одразу зрозумів – це смерть. Нас на смерть відправили. І я пішов здаватись за "пташкою" (дроном – ред.)… Пожалкував одразу, коли нас привезли. Я бачив багато трупів, багато солдат", — розповів полонений росіянин.

За словами полонених російський солдат, їхня задача була дійти до Торського та закріпитися там. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі.

Зараз у Торському — український прапор. Його військові встановили біля зруйнованої школи.

За даними аналітиків DeepState, армія РФ просунулась у Торському 18 жовтня. Населений пункт є динамічною зоною бойових дій з 2022 року.

Нагадаємо, Фокус розповідав про "шахові партії" росіян на Донеччині — із розміном людей на кілька метрів просування.

Нагадаємо, 20 жовтня 2025 року російські окупаційні війська розпочали масштабний механізований штурм на Оріхівському напрямку, зосередивши зусилля в районах Щербаків, Новоданилівки, Нестерянки та Малої Токмачки. Як пояснює Фокус, активізація ворога на цьому фланзі має стратегічні причини та несе серйозні ризики для України напередодні зимового періоду.