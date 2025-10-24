ВСУ освободили Торское в Донецкой области: россияне били по своим, уничтожено до 100 оккупантов (видео)

В ходе этой операции было уничтожено около 100 оккупантов. Кроме того, нашим военным удалось также захватить пленных.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в 425 отдельном штурмовом полку "Скала", опубликовав у себя в соцсетях видео с ликвидацией российских захватчиков.

ВСУ освободили Торское в Донецкой области от россиян

"Штурмовые группы зачистили населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Уничтожено до сотни россиян. Оккупанты затягивались в село с минимумом БК. Сидели по подвалам без воды и еды. Сейчас в Торском — украинский флаг", — рассказали украинские защитники.

Торское на карте Фото: DeepState

Они рассказали, что протяженность Торского почти 9 км. Это обусловило планирование и ход операций. Пришлось работать поэтапно, разделив населенный пункт на зоны: "Каждый подвал, каждый дом проходили, закреплялись. Дружеские силы закреплялись за нами", — рассказали в полку.

Один из военных рассказал, что сам ликвидировал трех россиян. Он предложил им сдаться в плен, но оккупанты отказались.

"Я предложил им по сложить оружие. Реакции не было. Все. Огонь на поражение, все. Группа целая, враг уничтожен", — рассказал защитник.

Но в полку "Скала" также отметили, что противник в Торском был деморализован и все же некоторые сдавались в плен, что очень не нравилось россиянам, ведь они моментально открывали огонь, пытаясь их уничтожить.

"Противник обнаруживал, что мы брали их пленных и сразу наносил огневое поражение с помощью артиллерии БПЛА", — рассказали украинские военные.

Сами россияне, которых взяли в плен, рассказывали, что их буквально посылали в так называемые "мясные штурмы". Один признался, что они заходили в Торское малыми группами, и он один выжил из группы из трех военных ВС РФ.

Зачистка Торского от русских Фото: Скриншот

"Двух сразу минометом накрыло. Там только куски остались. Я сразу понял — это смерть. Нас на смерть отправили. И я пошел сдаваться за "птичкой" (дроном — ред.)... Пожалел сразу, когда нас привезли. Я видел много трупов, много солдат", — рассказал пленный россиянин.

По словам пленных российских солдат, их задача была дойти до Торского и закрепиться там. Оккупанты затягивались в село с минимумом БК. Сидели по подвалам без воды и пищи.

Сейчас в Торском — украинский флаг. Его военные установили возле разрушенной школы.

По данным аналитиков DeepState, армия РФ продвинулась в Торском 18 октября. Населенный пункт является динамичной зоной боевых действий с 2022 года.

Напомним, Фокус рассказывал о "шахматных партиях" россиян в Донецкой области — с разменом людей на несколько метров продвижения.

Напомним, 20 октября 2025 года российские оккупационные войска начали масштабный механизированный штурм на Ореховском направлении, сосредоточив усилия в районах Щербаков, Новоданиловки, Нестерянки и Малой Токмачки. Как объясняет Фокус, активизация врага на этом фланге имеет стратегические причины и несет серьезные риски для Украины накануне зимнего периода.