Безугла заявила про швидку втрату Покровська і Мирнограда: "Ми втрачаємо місто за містом"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що, незважаючи на всі спроби президента Володимира Зеленського приїхати і підтримати військових у гарячих точках фронту, Україна продовжує втрачати території.

За її словами, проблема в тому, що не вирішуються системні проблеми військового управління.

"І ми втрачаємо місто за містом в один і той самий спосіб. Тепер втратимо Покровськ і Мирноград. Уже понад 80% Покровська під росіянами", — написала вона, нагадавши, що раніше так само були втрачені Бахмут, Соледар та Авдіївка.

Напередодні нардепка написала, що Зеленський "прямо говорить неправду про ситуацію в Покровську та Куп'янську".

"І розумієте, якби ця неправда була усвідомленою інформаційною операцією від нього, але рішення ухвалювали б на основі справжньої верифікованої інформації... Але рішення у нас ухвалюють на основі цієї самої гнилої брехні, яка смердить штабною культурою Генштабу, яку подають на стіл Президенту, а він... самі бачите", — підкреслила вона.

Парламентарка не стримується в критиці Генштабу ЗСУ і нещодавно прямо заявила, що у начальника ГШ ЗСУ Олександра Сирського "скотилися до регулярної брехні щодо "звільнення" окремих сіл. І знову у брехні фігурують ручні штурмові полки Главкома".

Також, за словами Безуглої, повне захоплення Куп'янська російськими військами — лише питання часу. Попри повідомлення Генштабу та деяких блогерів про контрнаступ, реальна ситуація на місці, стверджує вона, свідчить про контроль ворога над містом.

Нагадаємо, Зеленський спростовував оточення Покровська і говорив, чим закінчиться можливий візит російського президента Володимира Путіна в це місто.