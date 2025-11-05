"Флэш" рассказал о судьбе Покровска и Мирнограда: "Принято военно-политическое решение"

Покровско-Мирноградскую конгломерацию будут удерживать максимальное время с привлечением всех возможных резервов.

Военно-политическое решение по этому вопросу принято, сообщил эксперт в сфере военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, в военном плане удержание этих позиций важно, поскольку за ними открывается практически ровная территория вглубь Днепропетровской области. Он подчеркнул, что если противник займет Покровск, то с его высот получит возможность работать БпЛА на дальних расстояниях.

"Политических решений я не обсуждаю, хватает и без меня экспертов. Безусловно, такие решения не были бы приняты, если бы военное руководство не видело возможности этого делать. Я лично продолжаю придерживаться мнения, что никакие позиции не стоят жизни людей, и надеюсь, что если возникнет необходимость спасать людей, это будет сделано вовремя", – пишет Бескрестнов.

"Флэш" уверен, что Силы обороны (пехота, артиллерия, Силы беспилотных систем), удерживая Покровск на протяжении года, и так совершили подвиг.

Автор попросил не нагнетать обстановку вокруг Покровска в соцсетях.

"Солдату сложно морально воевать, когда звучит "все пропало", "все окружены", а на картах серой зоной обозначают то, где ты уверенно держишь оборону. От панических публикаций они не покинут позиции и не уйдут, но морально им будет сложно", – резюмировал "Флэш".

В Генштабе ВСУ информацию о принятом решении никак не комментируют, но сообщают, что в городе проводятся мероприятия по блокированию инфильтрации противника и идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

"В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены военные части, обороняющие город", – говорится в вечерней сводке ведомства за 5 ноября.

Также пока ничего не сказал по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский. Не комментирует решение и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В публикации от 3 ноября он сообщил, что работал на Донбассе, где заслушал доклады командиров.

"Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", – уточнил он.

Тем временем нардеп Марьяна Безуглая обвинила военное руководство в системных ошибках и заявила, что Покровск и Мирноград скоро будут потеряны.

Напомним, в Генштабе опровергли окружение украинских войск в Покровске.