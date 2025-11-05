"Флеш" розповів про долю Покровська і Мирнограда: "Ухвалено військово-політичне рішення"

Покровсько-Мирноградську конгломерацію утримуватимуть максимальний час із залученням усіх можливих резервів.

Військово-політичне рішення з цього питання ухвалено, повідомив експерт у сфері військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, у військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Він підкреслив, що якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає можливість працювати БпЛА на далеких відстанях.

"Політичних рішень я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б ухвалені, якби військове керівництво не бачило можливості цього робити. Я особисто продовжую дотримуватися думки, що ніякі позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне потреба рятувати людей, це буде зроблено вчасно", — пише Бескрестнов.

"Флеш" упевнений, що Сили оборони (піхота, артилерія, Сили безпілотних систем), утримуючи Покровськ протягом року, і так зробили подвиг.

Автор попросив не нагнітати обстановку навколо Покровська в соцмережах.

"Солдату складно морально воювати, коли звучить "усе пропало", "усі оточені", а на картах сірою зоною позначають те, де ти впевнено тримаєш оборону. Від панічних публікацій вони не покинуть позиції і не підуть, але морально їм буде складно", — резюмував "Флеш".

У Генштабі ЗСУ інформацію про ухвалене рішення ніяк не коментують, але повідомляють, що в місті проводять заходи з блокування інфільтрації противника і йде активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

"У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-розшукові дії. Зокрема, залучено штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, що обороняють місто", — йдеться у вечірньому зведенні відомства за 5 листопада.

Також поки що нічого не сказав щодо цього президент України Володимир Зеленський. Не коментує рішення і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У публікації від 3 листопада він повідомив, що працював на Донбасі, де заслухав доповіді командирів.

"Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення і зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили і унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", — уточнив він.

Тимчасом нардепка Мар'яна Безугла звинуватила військове керівництво в системних помилках і заявила, що Покровськ і Мирноград скоро будуть втрачені.

Нагадаємо, у Генштабі спростували оточення українських військ у Покровську.