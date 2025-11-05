ЗСУ повернули український прапор на мерію Покровська (відео)
Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" повернули український прапор на будівлю мерії Покровська в Донецькій області. За місто тривають запеклі бої.
Цьому передувала ціла спецоперація, не обійшлося без поранень, розповіли воїни.
Командир 1 штурмового батальйону 425 окремого штурмового полку з позивним "Боєць" повідомив, що днями противник заявив про повне захоплення Покровська і встановлення російського прапора над міською радою.
"Однак ми спростували цю інформацію, задіявши воїнів 210-го та 1-го штурмового батальйону", — зазначив "Боєць".
Завдання розроблялося дуже ретельно і виконувалося поетапно. Було сплановано логістичні маршрути, забезпечення особового складу, маршрут руху до "точки інтересу".
Дві штурмові групи отримали завдання пройти в центр Покровська, зачистити будівлю мерії і повернути на неї український прапор.
Бійці виїхали вночі, за їхнім пересуванням стежили побратими і координували дії. У якийсь момент автомобіль групи атакував російський дрон-"ждун". Незважаючи на вибух, воїни залишилися живі, хоча один із них і отримав поранення. Він відмовився від евакуації, група продовжила місію і увійшла в місто.
Воїни обрали шлях із максимальною кількістю дерев, щоб мати можливість сховатися від дронів і не бути поміченими.
Одна з груп все ж потрапила в засідку, влаштовану російськими військовими, але український бомбер успішно відпрацював по їхньому розташуванню, прибравши перешкоду на шляху.
Завдяки елементу несподіванки ЗСУ "зачистили" ворога всередині будівлі міськради і встановили прапор.
За словами командира 1 ШБ 425 ОШП, противник ще є в місті, проте його швидко знаходять і ліквідують Сили оборони.
Нагадаємо, "Флеш" повідомив, що є військово-політичне рішення утримувати Покровськ і Мирноград максимально довго.
Зі свого боку нардепка Мар'яна Безугла запевняє, що Покровськ уже на 80% під контролем ЗС РФ.