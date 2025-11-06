"Здійснюють ударно-пошукові дії": бійці ЗСУ блокують росіян в Покровську, — Генштаб

Українські захисники блокують сили ЗС РФ, які намагаються просочитись до міста Покровськ, Донецької області та накопичуватись там.

До цього процесу залучені різні підрозділи Сил оборони та оператори Сил безпілотних систем, повідомила пресслужба Генерального штабу України.

"Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі уточнили, що на Покровському напрямку від початку доби російські окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів, а в деяких локаціях бої точаться дотепер.

"Посилено військові частини, які обороняють місто", — зазначили в пресслужбі.

Там також підкреслили, що, за попередніми даними, 5 листопада на Покровському напрямку загалом було знешкоджено 119 окупантів, із них 94 — безповоротно.

"Також українські воїни уразили 12 укриттів для особового складу, антену БпЛА, наземну безпілотну систему та одиницю автомобільної техніки противника", — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 5 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що Покровськ перебуває під контролем ЗСУ, а українські підрозділи не оточені та відбивають атаки ворога.

У цей же день бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" повернули український прапор на мерію Покровська.