Днепропетровщина без укреплений: почему появилась "килл-зона" и как это угрожает южному фронту

Российские войска активизировали штурмы и пытаются прорвать оборону, обходя Запорожское направление через Днепропетровскую область. По данным нардепа Марьяны Безуглой, укрепления в регионе отсутствуют, а кадровые изменения в областном руководстве создали управленческий вакуум. Фокус разбирался, что происходит с оборонительными рубежами и почему ситуация может стать критической для всего южного фронта.

По данным народного депутата Марьяны Безуглой, российские войска осуществляют прорыв в направлении Запорожья, обходя линию обороны юга через территорию Днепропетровской области. Ссылаясь на аналитиков DeepState, депутат утверждает, что на юге области отсутствуют полноценные фортификационные сооружения, а оборонительные рубежи фактически не подготовлены.

Кроме того, по информации Безуглой, руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, который якобы препятствовал принятию необходимых управленческих решений, срочно переведен на должность главы Одесской ОГА.

"В Днепропетровской ОВА теперь вообще некому принимать решения — дополнительный паралич, который присоединяется к беспорядку в военных и манипуляциям Главкома Сырского", — отмечает Безуглая.

Відео дня

Депутат опубликовала собственное фото на прошлой неделе: так называемая "килл-зона" на Днепропетровщине — без противотанковых сеток, фортификаций или развернутых подразделений. Ситуация свидетельствует о критических пробелах в обороне.

Также по данным аналитиков DeepState, только за минувшие сутки российские оккупационные войска совершили 100 штурмовых действий исключительно на Покровском направлении фронта. Это рекордная интенсивность 2025 года, что свидетельствует о намерении врага ускорить продвижение любой ценой.

Аналитики отмечают: за весь 2025 год больше штурмов фиксировали только 3 мая (113) и 4 мая (115). Нынешний всплеск превышает эти показатели и демонстрирует готовность командования ВС РФ жертвовать личным составом ради тактических достижений.

В последней сводке Генеральный штаб подтвердил: с начала текущих суток оккупанты 55 раз пытались прорвать позиции украинских подразделений на Покровском направлении.

"По предварительным данным, сегодня здесь обезврежено 97 оккупантов, из них 60 — безвозвратно", — сообщили в Генштабе.

Оборона на Днепропетровщине: что происходит с укреплениями

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что стратегическая линия обороны, проходящая вблизи Доброполья, была спроектирована как тыловая, с расчетом на перспективное сдерживание противника. Во время предыдущего продвижения россиян в районе Доброполья они достигли этой линии, что подтверждается визуальными доказательствами их пребывания у инженерных заграждений.

"Линия обороны от Доброполья простирается дальше на юг, в сторону Запорожской области. Однако, за пределами этой стратегической полосы, дополнительных укреплений не возводилось. Продвижение в этом секторе позволяет противнику обойти укрепленную линию от Доброполья на запад, в сторону Днепра. Такой обход создает угрозу флангового охвата украинских сил на Гуляйпольском и Ореховском оперативных направлениях. Это может привести к нарушению стабильности всего южного фланга фронта", — говорит Фокусу эксперт.

Относительно состояния обороны в Днепропетровской области, эксперт подчеркивает сложность оценки: отсутствие доступа к планам Генерального штаба делает невозможным определение, был ли выполнен предусмотренный объем работ. Сейчас регион остался без руководителя областной военной администрации — предыдущий глава переведен в Одессу по решению президента. Это создает управленческий вакуум, что затрудняет координацию оборонных мероприятий и принятие оперативных решений.

Таким образом, сочетание тактического прорыва на Покровском направлении, отсутствия сплошных укреплений по стратегической линии и кадровых изменений в региональном управлении формирует критическую уязвимость. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от скорости обустройства новых рубежей, перераспределения резервов и способности командования предусмотреть фланговые маневры противника.

Линии укрепления на Днепропетровщине: как укрепляют рубеж

Эксперт отмечает, что сейчас ведутся работы по созданию нескольких поспешных оборонительных рубежей за Покровском, в том числе на Днепропетровщине. Эти линии предназначены для организованного отвода подразделений в случае потери города. Пока не хватает детальной информации о темпах и качестве строительства, однако такие рубежи, вероятно, будут задействованы в случае эскалации на Покровском направлении.

Напомним, что украинская оборонная компания представила дрон-матку "ТОР". Он поднимает зенитный FPV на 2 км, разгоняет до 150 км/ч и сбрасывает над целью.

Также Фокус писал, что ситуация в Покровске критическая: город — ключевой узел Донетчины, определяющий конфигурацию фронта. Значат ли заявления об отводе войск, почему Покровск стратегически важен и какие сценарии прогнозируют аналитики.