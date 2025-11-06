Украинский "ТОР": как дроны-матки меняют воздушную войну

Украинцы представили "ТОР" — многоцелевой дрон-матку, которая выводит зенитный FPV на высоту до 2 км, разгоняет до 150 км/ч и сбрасывает непосредственно над вражеской целью. Такая схема снижает энергопотребление перехватчика и позволяет усилить его боевую часть, а значит, атаки становятся более эффективными. Фокус выяснял, сможет ли "ТОР" опередить российскую "Молнию".

На международной оборонной выставке MSPO 2025 в польском Кельце украинская компания Altair Technologies впервые представила многоцелевой беспилотный летательный аппарат "ТОР". Эта разработка позиционируется как универсальная платформа для разведки, ретрансляции сигналов и доставки FPV-дронов, включая зенитные перехватчики.

Особое внимание экспертов Defense Express привлекла концепция "дрона-матки", способного выводить зенитные FPV на высоту до 2000 м, разгонять до 150 км/ч и сбрасывать вблизи цели. Такой подход существенно экономит ресурс аккумулятора перехватчика, позволяя либо увеличить время полета, либо уменьшить емкость батареи в пользу более мощной боевой части. Для зенитных БПЛА, где критическими являются малый вес и высокая скорость, эта схема открывает новые тактические возможности.

"ТОР ОПЕРАТОР" предлагается в двух модификациях. Электрическая версия имеет дальность до 150 км, крейсерскую скорость 72 км/ч, максимальную взлетную массу 26 кг и потолок 2000 м. Ее преимущества — низкая акустическая подпись и пониженная заметность для РЭБ противника, что делает ее оптимальной для операций в тылу врага.

Модификация с двигателем внутреннего сгорания обеспечивает дальность до 400 км при скорости 150 км/ч и взлетной массе 28 кг. Она ориентирована на длительные полеты с более тяжелой нагрузкой, в частности доставку нескольких FPV или ретрансляцию на значительных расстояниях.

Аппарат оснащается модульной оптикой: дневной камерой или тепловизором, размещенными на левом крыле для улучшенного обзора. Запуск осуществляется с разборной катапульты, что облегчает развертывание в полевых условиях. Управление — через защищенный ноутбук. В режиме ретранслятора "ТОР" обеспечивает устойчивую связь для групп FPV-дронов, компенсируя помехи от РЭБ.

Представление "ТОР" на MSPO-2025 подчеркивает эволюцию украинских беспилотных систем от тактических ударных платформ до комплексных решений, способных менять баланс в противовоздушной борьбе.

Насколько эффективны украинские дроны-матки

Заместитель генерального директора компании-производителя средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский разъясняет концепцию дрона-матки как большого беспилотного носителя с автономным автопилотом. Система сочетает инерционную навигацию, визуальное позиционирование и картографический маршрут, что позволяет преодолевать сотни километров даже в зонах с полностью заглушенным GNSS. Платформа функционирует как гибрид: по умолчанию выполняет миссию автономно, но при наличии канала связи оператор может дистанционно корректировать сброс или подтверждать цель.

Эффективность дрона-матки заключается в доставке FPV-камикадзе глубоко в тыл противника.

"Такие дроны позволяют доставить боезаряд глубоко в тыл и эффективны против уязвимых или статичных целей — припаркованной техники и узких узлов инфраструктуры. Однако залп боевой нагрузки у таких аппаратов небольшой (от сотен граммов до 1-3 кг), поэтому разрушения обычно локальные. Миссии относительно недорогие, но их успешность сильно зависит от тактики, разведданных и наличия у противника средств радиоэлектронной борьбы. В одиночку эти дроны дают ограниченный эффект, в массовом применении и при правильном планировании они могут создать заметное тактическое воздействие", — говорит Фокусу эксперт.

Российские дроны-матки и украинские дроны-матки: война будущего

По словам Храпчинского, в России аналогичные платформы уже в строю. В частности, БПЛА "Молния" фиксируют в роли дрона-матки: его переоборудуют для транспортировки и сброса малых FPV-камикадзе.

Так в июне 2025 года Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по системам связи Сил обороны, обнародовал кадры с камеры украинского БПЛА, на которых зафиксирован российский дрон "Молния-2" в роли носителя для FPV-камикадзе.

Для монтажа меньшего дрона оккупанты демонтировали верхнюю часть фюзеляжа "Молнии-2". Использование одноразового камикадзе в качестве платформы для другого ударного аппарата может казаться парадоксальным, однако имеет практическое обоснование. Обычно носителями служат более дорогие многоразовые БПЛА с ретрансляторами, но в данном случае адаптирован дешевый "Молния-2", который сохраняет возможность повторного применения. Доставленный FPV может выполнять функцию ретранслятора.

На "Молнии-2" замечен FPV семейства "Скворец", активно применяемого ВС РФ, включая удары в украинском тылу. Вероятно, модернизированный "Скворец-ВМФ" интегрируют в морские БПЛА.

