Почему россияне устанавливают FPV-дроны на ударные БПЛА Молния-2: эксперты пояснили (фото)

Недавно специалист по системам связи Сергей "Флэш" Бескрестнов опубликовал кадры с камеры украинского беспилотника, где видно, как российский БПЛА "Молния-2" выступает в качестве носителя для FPV-дрона.

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Об этом пишет издание defence-ua.com.

Чтобы установить такой дрон на "Молнию", оккупантам пришлось снять верхнюю часть фюзеляжа. Решение использовать дрон-камикадзе для доставки другого дрона-камикадзе кажется странным, но не лишенным смысла, пишут авторы.

Обычно в качестве базовых беспилотников для FPV-дронов используются более дорогие многоразовые БПЛА, оснащенные ретрансляторами. Однако в рассматриваемом случае для этой цели был адаптирован недорогой "камикадзе" "Молния-2". И в качестве носителя его можно использовать повторно. Второй дрон может выступать в качестве ретранслятора.

Дрон Молния-2 несет на себе FPV-дрон

Хотя дальность полета "Молнии-2" составляет более 30 км, в этой конфигурации он вряд ли сможет улететь так далеко. Наиболее вероятным применением является доставка FPV-дрона непосредственно на поле боя или прямо за линию фронта. Это помогает сохранить заряд батареи FPV-беспилотника, позволяя ему искать цели в течение более длительного времени. А еще такой подход дает возможность использовать более легкие батареи, что увеличит скорость и боевую эффективность FPV-дронов.

Установленный на "Молнии-2", по всей видимости, является моделью FPV из семейства "Скворец", которая активно используется ВС РФ и неоднократно применялась в украинском тылу. Вероятно, модернизированный вариант "Скворец-ВМФ" установят на российские морские БПЛА.

БПЛА "Молния-2" сделан буквально из палок, что делает его достаточно дешевым и простым в производстве. Ранее россиянам удалось установить на него боевую часть в виде противотанковой мины ТМ-62. Производство таких дронов может быть налажено и в Северной Корее, что потенциально представляет серьезную угрозу, заключают авторы.

Ранее мы писали о том, чем он опасен и на что способен новый дрон SETH. ВСУ осваивают все более совершенные методы борьбы с российскими оккупантами – в частности, задействуют новые беспилотники SETH с фиксированным крылом.