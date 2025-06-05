"Молния" доставляет "Скворцов": эксперт объяснил, зачем ВС РФ запускают два дрона сразу

Россия использует ударные беспилотники "Молния" для переноса FPV-дронов "Скворец", которые атакуют Силы обороны Украины.

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Дальность полета "Молнии" в зависимости от конфигурации может составлять до 50 км, а хороший FPV-дрон в среднем может пролететь еще 20 км. Однако, по словам эксперта, их связка не увеличивает дистанцию удара до 70 км, поскольку для управления коптером на таком расстоянии требуется ретранслятор сигналов, иначе связь оборвется.

"Молния" не может выступать ретранслятором, поскольку сама является дроном-камикадзе. Ставить на нее специальное оборудование, которое уничтожится при атаке, слишком затратно, к тому же увеличивает вес.

Как объяснил Александр Коваленко, "Молния" может доставить FPV-дрон с полным зарядом аккумулятора на расстояние, где оператор сможет им управлять. Коптер не тратит энергию на полет, а потому может дольше находиться в воздухе и искать цели.

"То есть, это больше средство доставки дополнительного средства поражения на максимальную дальность оперирования, с возможностью применения их со значительно большим ресурсом", — добавил он.

В сети обнародовали кадры, как "Молнии" переносят FPV-дроны под названием "Скворец". По информации эксперта, россияне уже применяют их на фронте и в ближнем тылу. "Скворцы" имеют большой потенциал применения в бою. Они управляются благодаря радиосигналам, поэтому могут быть подавлены.

"РЭБ, несмотря на наличие у РОВ доминирующих позиций в применении оптоволоконных донов, продолжают сохранять свою актуальность. От РЭБ "Скворцы" падают как бешеные. Главное, чтобы они были", — подытожил Коваленко.

Ранее украинский эксперт по радиосвязи и электронике Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о применении "Молний" как носителя FPV-дронов. Он объяснил, что коптер после этого управляется отдельно.

ВС РФ начали применять беспилотники "Молния" в 2024 году. Это дешевые БПЛА самолетного типа, собранные из алюминиевых труб и фанеры. Они могут нести боевую часть весом около 5 кг на расстояние 20-40 км. Спустя примерно полгода появилась "Молния-2" с грузоподъемностью 10 кг и дальностью до 50 км.