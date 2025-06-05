"Молния" доставляє "Скворцов": експерт пояснив, навіщо ЗС РФ запускають два дрони одночасно

Росія використовує ударні безпілотники "Блискавка" для перенесення FPV-дронів "Скворець", які атакують Сили оборони України.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкрив особливості нової тактики окупантів та її небезпеку.

Дальність польоту "Блискавки" залежно від конфігурації може становити до 50 км, а хороший FPV-дрон у середньому може пролетіти ще 20 км. Однак, за словами експерта, їх зв'язка не збільшує дистанцію удару до 70 км, оскільки для управління коптером на такій відстані потрібен ретранслятор сигналів, інакше зв'язок обірветься.

"Блискавка" не може виступати ретранслятором, оскільки сама є дроном-камікадзе. Ставити на неї спеціальне обладнання, яке знищиться під час атаки, занадто затратно, до того ж збільшує вагу.

Як пояснив Олександр Коваленко, "Блискавка" може доставити FPV-дрон із повним зарядом акумулятора на відстань, де оператор зможе ним керувати. Коптер не витрачає енергію на політ, а тому може довше перебувати в повітрі та шукати цілі.

"Тобто, це більше засіб доставки додаткового засобу ураження на максимальну дальність оперування, з можливістю застосування їх зі значно більшим ресурсом", — додав він.

У мережі оприлюднили кадри, як "Блискавки" переносять FPV-дрони під назвою "Скворець". За інформацією експерта, росіяни вже застосовують їх на фронті та в ближньому тилу. "Скворці" мають великий потенціал застосування в бою. Вони управляються завдяки радіосигналам, тому можуть бути придушені.

"РЕБ, незважаючи на наявність у РОВ домінуючих позицій у застосуванні оптоволоконних донів, продовжують зберігати свою актуальність. Від РЕБ "Скворци" падають як скажені. Головне, щоб вони були", — підсумував Коваленко.

Раніше український експерт з радіозв'язку та електроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про застосування "Блискавок" як носія FPV-дронів. Він пояснив, що коптер після цього управляється окремо.

ЗС РФ почали застосовувати безпілотники "Молния" у 2024 році. Це дешеві БПЛА літакового типу, зібрані з алюмінієвих труб і фанери. Вони можуть нести бойову частину вагою близько 5 кг на відстань 20-40 км. Через приблизно півроку з'явилася "Блискавка-2" з вантажопідйомністю 10 кг і дальністю до 50 км.