Украинский командир рассказал про новый дрон SETH: чем он опасен и на что способен (фото)

ВСУ осваивают все более совершенные методы борьбы с российскими оккупантами – в частности, задействуют новые беспилотники SETH с фиксированным крылом. Однако и враг не стоит на месте, – рассказал командир батальона беспилотных систем 12-й бригады батальона беспилотных систем 12-й бригады Национальной гвардии Украины «Азов».

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Об этом пишет The War Zone.

В интервью изданию командир пояснил, как россияне меняют свои методы. «Мы видим все меньше и меньше атак «мясорубки», тех атак пушечного мяса, которыми так славился противник, и меньше моторизованных атак… Теперь они [россияне] используют свою тактику малых групп. Они просачиваются на наши позиции, просачиваются на наши линии обороны, и они используют наши уязвимые места... К сожалению, у нас все еще нет достаточного количества разведывательных беспилотников в воздухе, чтобы покрыть каждый квадратный метр территории. Но пилоты наших разведывательных беспилотников делают все возможное, чтобы обнаружить противника и выполнить основную задачу», – рассказал «Яс».

Новые БПЛА: похожи на «шахеды», но есть нюанс

В конце минувшего года украинские бойцы начали использовать новый беспилотник SETH, который имеет дельтаобразную форму крыла. Внешне он несколько напоминает российские беспилотники типа Shahed, и его даже иногда называют «мини-шахедом». Но, по словам «Яса», это не вполне корректное сравнение. Он отметил, что в сотрудничестве с разведывательными БПЛА такие беспилотники составляют довольно сильный комплекс и, теоретически, работая вместе, они могут обеспечить до 100% вероятности поражения высокоценных целей.

Практика, разумеется, отличается от теории – «Яс» подтвердил случаи реального боевого применения новых систем, но комментировать их успешность пока не стал.

При этом командир отметил, что такие системы стоят дорого, и их следует использовать именно по высокоценным целям – например, по вражеским системам ПВО.

Беспилотники SETH Фото: The Azov 12th Special Operations Brigade

Как работает дрон SETH

Такой дрон на самом деле не обнаруживает цель – все команды по-прежнему отдает пилот, рассказывает «Яс». Поэтому именно пилот командует, когда дрон должен фокусироваться на цели и лететь к ней.

Беспилотник SETH оснащен GPS CRPA (controlled reception pattern antenna – антенна с контролированной направленностью приема), она используется в основном для позиционирования системы, а не для наведения. Что касается самой системы наведения, она оснащена контрастной системой захвата цели, поэтому пилот видит картинку, указывает, что именно нужно захватить, и после этого вступает в действие система наведения.

Радиус действия SETH – до 40 километров. Официальные спецификации указывают, что дальность действия составляет от 40 до 50 километров, но тут еще надо учитывать погодные условия – если они неблагоприятные, то бывает, что сработать и на 40 километров может оказаться проблематичным.

Также беспилотник оснащен фугасной и осколочной боеголовкой, полезная нагрузка составляет три килограмма.

Радиус действия SETH – до 40 километров Фото: The Azov 12th Special Operations Brigade

Нужны ли дроны-драконы

На вопрос, используют ли ВСУ так называемые дроны-драконы, украинский командир ответил, что такие БПЛА действительно используются в зависимости от сезона. Но отметил, что «ничего особенного в таких дронах нет», и что их эффективность вызывает у него сомнения.

«Время от времени можно использовать пять таких дронов в 100-метровом секторе от линии фронта, и никакого эффекта не будет. Если что-то загорится, то, конечно, даже один такой дрон может быть эффективен. Но в целом… они в основном оказывают психологическое воздействие», – подчеркнул «Яс».

Командир уточнил, что большинство сбрасываемых зажигательных боеприпасов сгорают, даже не достигнув поверхности, на которую они нацелены. Поэтому, если говорить о полезной нагрузке в 2,5 килограмма, то только около 50% сбрасываемых зажигательных боеприпасов фактически достигают своей цели.

«Яс» рассказал и о том, что ВСУ используют для своих целей беспилотные наземные транспортные средства. В основном это логистика, а сама технология наземных систем пока еще в стадии разработки. Такие системы начали развертывать с осени 2024-го, они проявляют себя неплохо, но все еще нуждаются в усовершенствовании.

Бойцы ВСУ с наземным беспилотником Фото: 12 бригада Национальной гвардии Украины "Азов"

Также ВСУ используют воздушные беспилотники – особенно когда дело касается поставок лекарств, включая кровь.

Что касается наземных беспилотников с пулеметами или другими кинетическими системами, то «Яс» ответил негативно и высказался скептически – мол, это как раз та область, где особенно велик риск дружественного огня, ведь такие системы могут вести себя непредсказуемо.

«Мы не можем полагаться на системы, собранные из китайских деталей, чтобы обеспечить нас надежными боевыми решениями. Поэтому пока государство не введет какие-то стандарты, какие-то обязательные требования к таким системам, мы не можем говорить о надежных боевых решениях. И я думаю, что даже тогда у нас не будет окончательной гарантии, что такие системы не навредят нашим подразделениям, нашим войскам», – сказал «Яс».

Говоря о войне будущего, командир отметил, что она все больше будет напоминать войну роботов.

«Мы постепенно движемся к этому, и не потому, что мы этого хотим, а в основном потому, что у нас не хватает человеческих ресурсов. И мы движемся к ситуации, когда у нас будет несколько беспилотных систем, которыми может управлять один человек, находящийся в убежище, что безопасно. Мы постепенно движемся к принципу, что жизнь одного солдата, одного человека, считается гораздо более ценной, чем любая единица оборудования, независимо от того, насколько она ценна», – отметил «Яс».

Ранее стало известно, что в масштабной операции СБУ «Паутина» использовались особые БПЛА. В частности, аналитики Defense Express предполагали, что по российским авиабазам 1 июня могли ударить украинские беспилотники "Оса".

Также Фокус писал, что Китай тайком помогает России вырваться вперед в гонке дронов. Для этого КНР изобретает схемы по обходу санкций, создает целые сети компаний-прокладок.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Пекин в двойных стандартах. В частности, Зеленский отметил, что Китай заблокировал поставки своих беспилотников Mavic Украине, а в Россию продолжает их продавать.