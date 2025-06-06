Український командир розповів про новий дрон SETH: чим він небезпечний і на що здатний (фото)

ЗСУ освоюють дедалі досконаліші методи боротьби з російськими окупантами — зокрема, задіюють нові безпілотники SETH із фіксованим крилом. Однак і ворог не стоїть на місці, — розповів командир батальйону безпілотних систем 12-ї бригади батальйону безпілотних систем 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов".

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Про це пише The War Zone.

В інтерв'ю виданню командир пояснив, як росіяни змінюють свої методи. "Ми бачимо все менше і менше атак "м'ясорубки", тих атак гарматного м'яса, якими так славився противник, і менше моторизованих атак... Тепер вони [росіяни] використовують свою тактику малих груп. Вони просочуються на наші позиції, просочуються на наші лінії оборони, і вони використовують наші вразливі місця... На жаль, у нас усе ще немає достатньої кількості розвідувальних безпілотників у повітрі, щоб покрити кожен квадратний метр території. Але пілоти наших розвідувальних безпілотників роблять усе можливе, щоб виявити противника і виконати основне завдання", — розповів "Яс".

Нові БПЛА: схожі на "шахеди", але є нюанс

Наприкінці минулого року українські бійці почали використовувати новий безпілотник SETH, який має дельтаподібну форму крила. Зовні він дещо нагадує російські безпілотники типу Shahed, і його навіть іноді називають "міні-шахедом". Але, за словами "Яса", це не цілком коректне порівняння. Він зазначив, що у співпраці з розвідувальними БПЛА такі безпілотники складають доволі сильний комплекс і, теоретично, працюючи разом, вони можуть забезпечити до 100% ймовірності ураження високоцінних цілей.

Практика, зрозуміло, відрізняється від теорії — "Яс" підтвердив випадки реального бойового застосування нових систем, але коментувати їхню успішність поки не став.

При цьому командир зазначив, що такі системи коштують дорого, і їх слід використовувати саме по високоцінних цілях — наприклад, по ворожих системах ППО.

Безпілотники SETH Фото: The Azov 12th Special Operations Brigade

Як працює дрон SETH

Такий дрон насправді не виявляє ціль — усі команди, як і раніше, віддає пілот, розповідає "Яс". Тому саме пілот командує, коли дрон має фокусуватися на цілі та летіти до неї.

Безпілотник SETH оснащений GPS CRPA (controlled reception pattern antenna — антена з контрольованою спрямованістю приймання), її використовують переважно для позиціонування системи, а не для наведення. Що стосується самої системи наведення, вона оснащена контрастною системою захоплення цілі, тож пілот бачить картинку, вказує, що саме потрібно захопити, і після цього вступає в дію система наведення.

Радіус дії SETH — до 40 кілометрів. Офіційні специфікації вказують, що дальність дії становить від 40 до 50 кілометрів, але тут ще треба враховувати погодні умови — якщо вони несприятливі, то буває, що спрацювати і на 40 кілометрів може виявитися проблематичним.

Також безпілотник оснащений фугасною та осколковою боєголовкою, корисне навантаження становить три кілограми.

Радіус дії SETH — до 40 кілометрів Фото: The Azov 12th Special Operations Brigade

Чи потрібні дрони-дракони

На запитання, чи використовують ЗСУ так звані дрони-дракони, український командир відповів, що такі БПЛА дійсно використовуються залежно від сезону. Але зазначив, що "нічого особливого в таких дронах немає", і що їхня ефективність викликає в нього сумніви.

"Час від часу можна використовувати п'ять таких дронів у 100-метровому секторі від лінії фронту, і жодного ефекту не буде. Якщо щось загориться, то, звичайно, навіть один такий дрон може бути ефективним. Але загалом... вони здебільшого чинять психологічний вплив", — підкреслив "Яс".

Командир уточнив, що більшість запалювальних боєприпасів, що скидаються, згорають, навіть не досягнувши поверхні, на яку вони націлені. Тому, якщо говорити про корисне навантаження в 2,5 кілограма, то тільки близько 50% скинутих запалювальних боєприпасів, що скидаються, фактично досягають своєї мети.

"Яс" розповів і про те, що ЗСУ використовують для своїх цілей безпілотні наземні транспортні засоби. Переважно це логістика, а сама технологія наземних систем поки що на стадії розробки. Такі системи почали розгортати з осені 2024-го, вони проявляють себе непогано, але все ще потребують удосконалення.

Бійці ЗСУ з наземним безпілотником Фото: 12 бригада Національної гвардії України "Азов"

Також ЗСУ використовують повітряні безпілотники — особливо коли справа стосується поставок ліків, включно з кров'ю.

Що стосується наземних безпілотників із кулеметами або іншими кінетичними системами, то "Яс" відповів негативно і висловився скептично — мовляв, це якраз та сфера, де особливо великий ризик дружнього вогню, адже такі системи можуть поводитися непередбачувано.

"Ми не можемо покладатися на системи, зібрані з китайських деталей, щоб забезпечити нас надійними бойовими рішеннями. Тому поки держава не запровадить якісь стандарти, якісь обов'язкові вимоги до таких систем, ми не можемо говорити про надійні бойові рішення. І я думаю, що навіть тоді в нас не буде остаточної гарантії, що такі системи не зашкодять нашим підрозділам, нашим військам", — сказав "Яс".

Говорячи про війну майбутнього, командир зазначив, що вона все більше нагадуватиме війну роботів.

"Ми поступово рухаємося до цього, і не тому, що ми цього хочемо, а здебільшого тому, що в нас бракує людських ресурсів. І ми рухаємося до ситуації, коли в нас буде кілька безпілотних систем, якими може керувати одна людина, яка перебуває в сховищі, що безпечно. Ми поступово рухаємося до принципу, що життя одного солдата, однієї людини, вважається набагато ціннішим, ніж будь-яка одиниця обладнання, незалежно від того, наскільки воно цінне", — зазначив "Яс".

Раніше стало відомо, що в масштабній операції СБУ "Павутина" використовувалися особливі БПЛА. Зокрема, аналітики Defense Express припускали, що по російських авіабазах 1 червня могли вдарити українські безпілотники "Оса".

Також Фокус писав, що Китай потайки допомагає Росії вирватися вперед у гонці дронів. Для цього КНР винаходить схеми з обходу санкцій, створює цілі мережі компаній-прокладок.