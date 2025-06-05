"Не просто FPV-дроны": производитель рассказал, что к "Паутине" привлекли особые БПЛА

Аналитики Defense Express предполагали, что по авиабазам РФ в первый день лета могли ударить украинские беспилотники "Оса". Основатель компании, которой принадлежит эта разработка, Валерий Боровик объяснил нюансы подобных спецопераций и рассказал, какое это будет иметь значение для отечественных производителей.

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Об этом в комментарии "Еспресо" 5 июня сообщил основатель компании-производителя дронов "Первый контакт" и военнослужащий ВСУ Валерий Боровик.

"Я могу говорить, что наши дроны всегда являются технической составляющей подобных операций, и мы всегда затачивали дроны как раз "Оса", не просто как FPV. И мне очень смешно читать в даже ведущих мировых массовых информациях, что такие дроны за 500-600 долларов делают эти операции. Это все не так. Это очень сложные дроны, и они не стоят столько, сколько говорят", — подчеркнул он.

Военный объяснил, что с помощью дешевых БПЛА, которые сейчас массово применяют на фронте, реализовать такие сложные операции внутри России невозможно. "Первый контакт" специализируется на "специфических продуктах". Производителям приходилось бороться с руководством Госспецсвязи, ведь дроны "Оса" отказывались закупать. Чиновников убеждали, что речь идет о специальных беспилотниках, которые нельзя сравнивать с более дешевыми "птичками".

Фото украинского дрона "Оса" Фото: Dev.ua

Боровик пояснил, что такое средство поражения можно не просто использовать для спецопераций, но и адаптировать для работы на передовой. Сейчас же опыт применения, по его словам, нужно изучить, ведь более сложные БПЛА начнут финансировать украинское и западные правительства.

"Вот подобные дроны имеют с опытом уже практическим. Я думаю, что один из исторических моментов состоялся в воскресенье, то подобные дроны, в том числе наши дроны, должны быть массированно использованы в нашей борьбе с россиянами", — отметил основатель компании.

Как он пояснил, особенность "Осы" заключается в том, что разработчики сразу закладывали различные системы навигации, отслеживания дронов, управления, связи, доведения до цели и работы под действием средств РЭБ.

"Мы сначала делали это под работу под средствами РЭБ, как шторы, такие купола, окопные РЭБы, потом совершенствовали. И сейчас разные команды, потому что нас вырывают, например, на передовую, мы не всех можем людей забронировать, это тоже проблема. Но мы совершенствуем и совершенствуем нашу технику. И она показывает свои результаты не только в Украине, а на мировом уровне", — добавил Боровик.

Напомним, в СМИ со ссылкой на гендиректора компании "Первый контакт" публиковали основные характеристики дрона "Оса". Это — многоразовый бомбер, способный сбрасывать 2,5 килограмма взрывчатки за раз и возвращаться за "добавкой".

Глава СБУ Василий Малюк сообщал, что в результате спецоперации "Паутина" был поражен 41 самолет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже заверил, что пораженную авиацию якобы можно восстановить.