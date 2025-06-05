"Не просто FPV-дрони": виробник розповів, що до "Павутини" залучили особливі БПЛА

Аналітики Defense Express припускали, що по авіабазах РФ у перший день літа могли вдарити українські безпілотники «Оса». Засновник компанії, якій належить ця розробка, Валерій Боровик пояснив нюанси подібних спецоперацій та розповів, яке це матиме значення для вітчизняних виробників.

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Про це у коментарі "Еспресо" 5 червня повідомив засновник компанії-виробника дронів "Перший контакт" і військовослужбовець ЗСУ Валерій Боровик.

"Я можу казати, що наші дрони завжди є технічною складовою подібних операцій, і ми завжди заточували дрони якраз "Оса", не просто як FPV. І мені дуже смішно читати в навіть провідних світових масових інформаціях, що такі дрони за 500-600 доларів роблять ці операції. Це все не так. Це дуже складні дрони, і вони не коштують стільки, скільки говорять", — підкреслив він.

Військовий пояснив, що за допомогою дешевих БПЛА, які зараз масово застосовують на фронті, реалізувати такі складні операції всередині Росії неможливо. "Перший контакт" спеціалізується на "специфічних продуктах". Виробникам доводилося боротися з керівництвом Держспецзв'язку, адже дрони "Оса" відмовлялись закуповувати. Чиновників переконували, що йдеться про спеціальні безпілотники, які не можна порівнювати з дешевшими "пташками".

Фото українського дрона "Оса" Фото: Dev.ua

Боровик пояснив, що такий засіб ураження можна не просто використовувати для спецоперацій, але й адаптувати для роботи на передовій. Нині ж досвід застосування, з його слів, потрібно вивчити, адже складніші БПЛА почнуть фінансувати український і західні уряди.

"От подібні дрони мають з досвідом уже практичним. Я думаю, що один з історичних моментів відбувся в неділю, то подібні дрони, в тому числі наші дрони, мають бути масовано використані у нашій боротьбі з росіянами", — зазначив засновник компанії.

Як він пояснив, особливість "Оси" полягає у тому, що розробники одразу закладали різні системи навігації, відстежування дронів, керування, зв'язку, доведення до цілі та роботи під дією засобів РЕБ.

"Ми спочатку робили це під роботу під засобами РЕБ, як штори, такі куполи, окопні РЕБи, потім вдосконалювали. І зараз різні команди, тому що нас виривають, наприклад, на передову, ми не всіх можемо людей забронювати, це теж проблема. Але ми вдосконалюємо і вдосконалюємо нашу техніку. І вона показує свої результати не тільки в Україні, а на світовому рівні", — додав Боровик.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на гендиректора компанії "Перший контакт" публікували основні характеристики дрона "Оса". Це — багаторазовий бомбер, здатний скидати 2,5 кілограма вибухівки за раз і повертатись за "добавкою".

Голова СБУ Василь Малюк повідомляв, що в результаті спецоперації "Павутина" було уражено 41 літак. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков вже запевнив, що уражену авіацію нібито можна відновити.