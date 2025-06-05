"Не знищені, а пошкоджені": у МЗС РФ заявили, що відновлять літаки після "Павутини"

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що "київський режим" помиляється. І літаки, по яких вдарили під час спецоперації СБУ 1 червня, можна відновити.

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Про це повідомляє ТАСС.

СБУ опублікувала відео спецоперації "Павутина"

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив про повну неспроможність заяв офіційного Києва про результати атаки на військові аеродроми.

"І близько немає нічого подібного. Треба слідувати тим даним і тій інформації, яку було поширено каналами Міністерства оборони РФ", — сказав Рябков в інтерв'ю. Рябков також зазначив, що до телефонної розмови президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа Москва ставила американській стороні запитання про відсутність реакції на інцидент.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що в Києві брешуть Фото: ТАСС

Раніше в Міністерстві оборони Росії заявили, що спецоперація СБУ "Павутина" була "терактом", але водночас підтвердили, що дрони атакували аеродроми в Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.

Офіційно, в РФ стверджують, що атаки в Іванівській, Рязанській та Амурській областях "були відбиті". А кілька одиниць авіатехніки загорілися внаслідок ударів дронів, але "всі були загашені".

У Міноборони РФ додали, що жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає, а деяких учасників терактів затримано.

Операція СБУ "Павутина": скільки літаків ЗС РФ було уражено

4 червня, Служба безпеки України показала ексклюзивні відеокадри, на яких зафіксовано результати прицільної атаки по стратегічних військових літаках Росії. Матеріали демонструють успішне ураження ворожої авіації. Очільник СБУ Василь Малюк зазначив, що уражено було 41 російський літак.

Удари дронів по авіабазах РФ Фото: СБУ

Також фото з супутника продемонстрували результати атаки на російські військові аеродроми. Нові дані наочно засвідчили, що завдяки атаці БпЛА дійсно знищено сім стратегічних бомбардувальників ЗС РФ — Ту-95 і Ту-22М3.

Нагадаємо, спецоперація СБУ "Павутина" викликала ажіотаж у всьому світі. Так, у Китаї та на Тайвані припустили, що так КНР може атакувати бунтівний острів, який вважає своєю територією. А на Тайвані подібною атакою запропонували "обезголовити" Сі Цзіньпіня.

А президент України Володимир Зеленський повідомив нові подробиці операції "Павутина". Він розповів, що "офіс" спецоперації СБУ був розташований неподалік від будівлі одного з обласних управлінь Федеральної служби безпеки РФ, а підготовка тривала понад 1,5 року. За словами президента, для удару по російських аеродромах СБУ використовувала 117 дронів.