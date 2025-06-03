"Троянський кінь" і небезпека для Тайваню: у Китаї бурхливо обговорюють операцію СБУ "Павутина"

Атака дронів на військові аеродроми в Росії за тисячі кілометрів від українського кордону викликала величезний інтерес не тільки в Європі та США, а й у найближчого сусіда РФ — Китаю. Там її називають операцією "Троянська різанина" і заявляють, що СБУ серйозно послабила військову міць Росії.

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Фокус з'ясував, чим операція СБУ "Павутина" так зацікавила Китай і Тайвань.

Найсміливіша атака безпілотників України увінчалася повним успіхом, знищивши понад 40 російських винищувачів, — пишуть китайські ЗМІ, окремо наголошуючи, що одна з цілей атаки знаходилася в Сибіру, неподалік від кордону між Росією і Монголією, тобто за тисячі кілометрів від кордону РФ і України.

ЗМІ КНР публікують карти, вказуючи відстань до аеродрому "Біла" Фото: скриншот

"Можна сказати, що Україна здобула велику перемогу... На відео, знятому українським дроном, видно, як російські бомбардувальники були знищені один за одним... Вибух і полум'я зметнулися в небо, і величезна база ПКС РФ перетворилася на цвинтар літаків", — зазначає журналіст і цитує президента України Володимира Зеленського, який заявив, що операція "Павутина" увійде до підручників військової історії. У Китаї впевнені, що так і буде, адже подібного ще не траплялося.

"Українська армія змогла проникнути більш ніж на 4000 кілометрів на територію Росії, і атака була частково успішною. Немає сумнівів, що це показує здатність проникнення і силу спецоперацій української розвідувальної системи", — йдеться в статті. Окремо наголошується, що Україна фактично примусила РФ перемістити свої бомбардувальники на авіабазу "Біла" в Іркутській області, атакуючи військові аеродроми, розташовані ближче до кордону. Щоб потім завдати нищівного удару.

Операція "Павутина" вразила і Китай, і його потенційного противника Тайвань

У Китаї підозрюють, що Росія вживе жорстких заходів у відповідь, отримавши "публічний ляпас". Адже операція "Павутина" продемонструвала, що хоча ЗС РФ просуваються на полі бою, але оборона російського тилу — слабка. А також є серйозні упущення в російській розвідці, транспортному управлінні, управлінні протиповітряної оборони, військових базах та інших департаментах.

"У воєнний час такі упущення фатальні. Велика кількість російських чиновників неминуче будуть суворо покарані", — передчувають у КНР.

Але також там зазначають, що сучасна війна остаточно перетворилася на "війну дронів". І якщо РФ атакує Україну дорогими військовими безпілотниками типу "Шахед", то СБУ атакувала військові аеродроми в російському тилу найпростішими чотирироторними FPV-безпілотниками.

"Це сповіщає про початок нового способу ведення бойових дій. У минулому для подібних атак доводилося відправляти наземні війська або агентів, щоб вони проникали глибоко у ворожий тил. Майбутні атаки можуть здійснюватися безпілотниками. Це дійсно "третя революція в галузі війни", — вважають військові експерти.

Китайські ЗМІ зазначають, що атака дронів знищила 34% стратегічного бомбардувального флоту Росії (за оцінками, загалом стратегічні бомбардувальники Росії налічують менше ніж 90), що "певною мірою послабить ядерний потенціал Росії" і мала певний вплив на здатність РФ завдавати ракетних ударів.

Гарячі літаки на аеродромі "Біла"

"Українська операція "Павутина" спрямована на те, щоб попередити Путіна не недооцінювати спроможність і волю України до опору", — зазначають ЗМІ Китаю. І підкреслюють, що так Україна показала президенту США Дональду Трампу, що в неї "є карти на руках", а ЄС, зокрема Німеччині, що навіть без західної допомоги в України є спосіб змусити Росію заплатити високу ціну за цю війну.

"Тільки вміючи битися, ми можемо укласти мир" — це передумова мирних переговорів воєнного часу. Операція "Павутина" має показати, що Україна "здатна воювати", — резюмуються в статті.

Реакція Тайваню на операцію "Павутина"

Влада острова Тайвань, який Китай не полишає надії захопити, вважаючи своєю територією, всерйоз занепокоєна тим, як вдало пройшла операція СБУ "Павутиння".

Військовий експерт Ван Чженьмін заявив, що Україна залишила російську армію практично без часу на попередження. А з огляду на велику кількість підозрілих китайських громадян, які, ймовірно, перебувають на Тайвані, вони також можуть використовувати аналогічну модель для атаки на військово-повітряні бази та системи протиповітряної оборони Тайваню.

"Національна армія має бути готова. Україна успішно продемонструвала, що цей крок здійснимо", — зазначив Ван.

Тайвань припустив, що КНР може використовувати тактику СБУ

Хоча Тайвань і Китай розділені Тайванською протокою, але останнім часом на острів прибуло багато громадян КНР, які можуть виявитися сплячими агентами.

А військовий журналіст Акіо Яїта припустив, що Тайвань також може повчитися в України і підготувати велику кількість безпілотників для захоплення важливих баз Народно-визвольної армії КНР на той випадок, якщо Китай здійснить атаку. "Сі Цзіньпін найбільше боїться "операцій з обезголовлення". Якщо безпілотники Тайваню зможуть це зробити, вони матимуть величезний стримувальний потенціал і збільшать вартість атаки Китаю на Тайвань", — повідомив журналіст.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ вперше після атаки дронів на військові аеродроми РФ 1 червня оновив інформацію про кількість знищених ворожих літаків. У звіті від 3 червня зазначено, що Росія втратила 12 бортів.

А президент України Володимир Зеленський повідомив нові подробиці операції "Павутина". Він розповів, що "офіс" операції був розташований неподалік від будівлі одного з обласних управлінь Федеральної служби безпеки РФ, а підготовка тривала понад 1,5 року. За словами президента, для удару по російських аеродромах СБУ використовувала 117 дронів.