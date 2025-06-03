"Троянский конь" и опасность для Тайваня: в Китае бурно обсуждают операцию СБУ "Паутина"

Атака дронов на военные аэродромы в России за тысячи километров от украинской границы вызвала огромный интерес не только в Европе и США, но и у ближайшего соседа РФ – Китая. Там ее называют операцией "Троянская резня" и заявляют, что СБУ серьезно ослабила военную мощь России.

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Самая смелая атака беспилотников Украины увенчалась полным успехом, уничтожив более 40 российских истребителей, — пишут китайские СМИ, отдельно подчеркивая, что одна из целей атаки находилась в Сибири, неподалеку от границы между Россией и Монголией, то есть за тысячи километров от границы РФ и Украины.

СМИ КНР публикуют карты, указывая расстояние до аэродрома "Белая" Фото: скриншот

"Можно сказать, что Украина одержала великую победу… На видео, снятом украинским дроном, видно, как российские бомбардировщики были уничтожены один за другим… Взрыв и пламя взметнулись в небо, и огромная база ВКС РФ превратилась в кладбище самолетов", — отмечает журналист и цитирует президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что операция "Паутина" войдет в учебники военной истории. В Китае уверены, что так и будет, ведь подобного еще не случалось.

"Украинская армия смогла проникнуть более чем на 4000 километров на территорию России, и атака была частично успешной. Нет сомнений, что это показывает способность проникновения и силу спецопераций украинской разведывательной системы", — говорится в статье. Отдельно отмечается, что Украина фактически принудила РФ переместить свои бомбардировщики на авиабазу "Белая" в Иркутской области, атакуя военные аэродромы, расположенные ближе к границе. Чтобы потом нанести сокрушительный удар.

Операция "Паутина" впечатлила и Китай и его потенциального противника Тайвань

В Китае подозревают, что Россия примет жесткие ответные меры, получив "публичную пощечину". Ведь операция "Паутина" продемонстрировала, что хотя ВС РФ продвигаются на поле боя, но оборона российского тыла – слаба. А также есть серьезные упущения в российской разведке, транспортном управлении, управлении противовоздушной обороны, военных базах и других департаментах.

"В военное время такие упущения фатальны. Большое количество российских чиновников неизбежно будут сурово наказаны", — предвкушают в КНР.

Но также там отмечают, что современная война окончательно превратилась в "войну дронов". И если РФ атакует Украину дорогими военными беспилотниками типа "Шахед", то СБУ атаковала военные аэродромы в российском тылу простейшими четырехроторными FPV-беспилотниками.

"Это возвещает о начале нового способа ведения боевых действий. В прошлом для подобных атак приходилось отправлять наземные войска или агентов, чтобы они проникали глубоко во вражеский тыл. Будущие атаки могут осуществляться беспилотниками. Это действительно "третья революция в области войны", — считают военные эксперты.

Китайские СМИ отмечают, что атака дронов уничтожила 34% стратегического бомбардировочного флота России (по оценкам, в общей сложности стратегические бомбардировщики России насчитывают менее 90), что "в определенной степени ослабит ядерный потенциал России" и оказала определенное влияние на способность РФ наносить ракетные удары.

Горящие самолеты на аэродроме "Белая"

"Украинская операция "Паутина" направлена ​​на то, чтобы предупредить Путина не недооценивать способность и волю Украины к сопротивлению", — отмечают СМИ Китая. И подчеркивают, что так Украина показала президенту США Дональду Трампу, что у нее "есть карты на руках", а ЕС, в частности Германии, что даже без западной помощи у Украины есть способ заставить Россию заплатить высокую цену за эту войну.

"Только умея сражаться, мы можем заключить мир" — это предпосылка мирных переговоров военного времени. Операция "Паутина" должна показать, что Украина "способна сражаться", — резюмируются в статье.

Реакция Тайваня на операцию "Паутина"

Власти острова Тайвань, который Китай не оставляет надежды захватить, считая своей территорией, всерьез обеспокоены тем, как удачно прошла операция СБУ "Паутина".

Военный эксперт Ван Чжэньмин заявил, что Украина оставила российскую армию практически без времени на предупреждение. А учитывая большое количество подозрительных китайских граждан, которые вероятно находятся на Тайване, они также могут использовать аналогичную модель для атаки на военно-воздушные базы и системы противовоздушной обороны Тайваня.

"Национальная армия должна быть готова. Украина успешно продемонстрировала, что этот шаг осуществим", — отметил Ван.

Тайвань предположил, что КНР может использовать тактику СБУ

Хотя Тайвань и Китай разделены Тайваньским проливом, но в последнее время на остров прибыло много граждан КНР, которые могут оказаться спящими агентами.

А военный журналист Акио Яита предположил, что Тайвань также может поучиться у Украины и подготовить большое количество беспилотников для захвата важных баз Народно-освободительной армии КНР на тот случай, если Китай осуществит атаку. "Си Цзиньпин больше всего боится "операций по обезглавливанию". Если беспилотники Тайваня смогут это сделать, они будут обладать огромным сдерживающим потенциалом и увеличат стоимость атаки Китая на Тайвань", — сообщил журналист.

Напомним, Генштаб ВСУ впервые после атаки дронов на военные аэродромы РФ 1 июня обновил информацию о количестве уничтоженных вражеских самолетов. В отчете от 3 июня указано, что Россия потеряла 12 бортов.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил новые подробности операции "Паутина". Он рассказал, что "офис" операции находился неподалеку от здания одного из областных управлений Федеральной службы безопасности РФ, а подготовка заняла более 1,5 года. По словам президента, для удара по российским аэродромам СБУ использовала 117 дронов.