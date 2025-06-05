"Не уничтожены, а повреждены": в МИД РФ заявили, что восстановят самолеты после "Паутины"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "киевский режим" ошибается. И самолеты по которым ударили во время спецоперации СБУ 1 июня, можно восстановить.

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Об этом сообщает ТАСС.

СБУ опубликовала видео спецоперации "Паутина"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о полной несостоятельности заявлений официального Киева о результатах атаки на военные аэродромы.

"И близко нет ничего подобного. Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны РФ", — сказал Рябков в интервью. Рябков также отметил, что до телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа Москва задавала американской стороне вопрос об отсутствии реакции на инцидент.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Киеве врут Фото: ТАСС

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что спецоперация СБУ "Паутина" была "терактом", но при этом подтвердили, что дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Официально, в РФ утверждают, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях "были отражены". А несколько единиц авиатехники загорелись в результате ударов дронов, но "все были потушены".

В Минобороны РФ добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.

Операция СБУ "Паутина": сколько самолетов ВС РФ было поражено

4 июня, Служба безопасности Украины показала эксклюзивные видеокадры, на которых зафиксированы результаты прицельной атаки по стратегическим военным самолетам России. Материалы демонстрируют успешное поражение вражеской авиации. Глава СБУ Василий Малюк отметил, что поражен был 41 российский самолет.

Удары дронов по авиабазам РФ Фото: СБУ

Также фото со спутника продемонстрировали результаты атаки на российские военные аэродромы. Новые данные наглядно показали, что благодаря атаке БпЛА действительно уничтожено семь стратегических бомбардировщиков ВС РФ — Ту-95 и Ту-22М3.

Напомним, спецоперация СБУ "Паутина" вызвала ажиотаж по всему миру. Так, в Китае и на Тайване предположили, что так КНР может атаковать мятежный остров, который считает своей территорией. А на Тайване подобной атакой предложили "обезглавить" Си Цзиньпиня.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил новые подробности операции "Паутина". Он рассказал, что "офис" спецоперации СБУ находился неподалеку от здания одного из областных управлений Федеральной службы безопасности РФ, а подготовка заняла более 1,5 года. По словам президента, для удара по российским аэродромам СБУ использовала 117 дронов.