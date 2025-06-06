Чому росіяни встановлюють FPV-дрони на ударні БПЛА Молнія-2: експерти пояснили (фото)

Нещодавно фахівець із систем зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував кадри з камери українського безпілотника, де видно, як російський БПЛА "Молния-2" виступає як носій для FPV-дрона.

Related video

Про це пише видання defence-ua.com.

Щоб встановити такий дрон на "Молнію", окупантам довелося зняти верхню частину фюзеляжу. Рішення використовувати дрон-камікадзе для доставки іншого дрона-камікадзе здається дивним, але не позбавленим сенсу, пишуть автори.

Зазвичай як базові безпілотники для FPV-дронів використовують дорожчі багаторазові БПЛА, оснащені ретрансляторами. Однак у цьому випадку для цієї мети було адаптовано недорогий "камікадзе" "Молнія-2". І як носій його можна використовувати повторно. Другий дрон може виступати як ретранслятор.

Дрон Молнія-2 несе на собі FPV-дрон

Хоча дальність польоту "Молнії-2" становить понад 30 км, у цій конфігурації він навряд чи зможе полетіти так далеко. Найімовірнішим застосуванням є доставка FPV-дрона безпосередньо на поле бою або прямо за лінію фронту. Це допомагає зберегти заряд батареї FPV-безпілотника, даючи йому змогу шукати цілі протягом тривалішого часу. А ще такий підхід дає можливість використовувати більш легкі батареї, що збільшить швидкість і бойову ефективність FPV-дронів.

Встановлений на "Молнії-2", вочевидь, є моделлю FPV із сімейства "Скворець", яка активно використовується ЗС РФ і неодноразово застосовувалася в українському тилу. Ймовірно, модернізований варіант "Скворець-ВМФ" встановлять на російські морські БПЛА.

БПЛА "Молнія-2" зроблено буквально з палиць, що робить його досить дешевим і простим у виробництві. Раніше росіянам вдалося встановити на нього бойову частину у вигляді протитанкової міни ТМ-62. Виробництво таких дронів може бути налагоджено і в Північній Кореї, що потенційно становить серйозну загрозу, підсумовують автори.

Раніше ми писали про те, чим він небезпечний і на що здатний новий дрон SETH. ЗСУ освоюють дедалі досконаліші методи боротьби з російськими окупантами — зокрема, задіюють нові безпілотники SETH з фіксованим крилом.