Китайские моторы для войны: как Пекин помогает России строить армию дронов

Более 3,3 млн двигателей из Китая — официально для стиральных машин, а фактически для дронов, атакующих украинские города. По данным The Wall Street Journal, Пекин продолжает поставлять Москве критические компоненты для БПЛА. Фокус выяснил, может ли Украина выдержать натиск технологического тандема России и Китая — и способны ли переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпином хотя бы частично остановить эти поставки.

С июля 2023-го по февраль 2025 года Россия импортировала из Китая более 3,3 млн двигателей для беспилотников от компании Shenzhen Kiosk Electronic на сумму 83 млн долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неопубликованные отчеты для Госдепа США и европейских правительств.

По данным издания, Пекин избегает прямых поставок оружия, но не блокирует экспорт товаров двойного назначения, которые легко адаптировать для военных нужд. Формально эти двигатели пригодны для бытовой техники: стиральных машин, насосов или электросамокатов. Однако реальным получателем стало московское ООО "Рустакт", зарегистрированное 22 февраля 2022 года — за два дня до полномасштабного вторжения.

Компания специализируется на FPV-дронах: в 2023-м ее выручка взлетела до более 1 млрд рублей — в 12 раз больше, чем в 2022-м. "Рустакт" не только производит БПЛА, но и служит логистическим хабом для других российских сборщиков дронов.

В декабре 2024-го ЕС ввел санкции против фирмы за содействие армии РФ, но закупки не прекратились. Всего за период "Рустакт" купил товаров на 294 млн долл., из которых двигателей — на 83 млн долл.

Документы фиксируют десятки подобных схем. Китай стал главным поставщиком критических компонентов — двигателей, навигации — для дронов типа Shahed, которыми Россия терроризирует украинские города и энергосистему.

Моторы из Китая: какая сейчас ситуация с российскими дронами на войне

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что эти 3,3 млн двигателей из Китая, вероятно, стандартные электромоторы малой мощности, которые применяются в квадрокоптерах, FPV-дронах и другой легкой авиационной технике.

"Они универсальны: идентичные модели используем и мы в Украине, закупая их в Китае. Разница лишь в объемах: Россия импортирует значительно больше. Наши цепи поставок осложнены санкциями — официально экспорт таких товаров в воюющие страны запрещен. Однако обе стороны находят обходные пути: двигатели декларируются как комплектующие для бытовой техники — блендеров, стиральных машин или миксеров", — пояснил Фокусу эксперт.

По его словам, российская промышленность FPV-дронов существенно нарастили производство. Дроны кардинально меняют характер боевых действий. Если раньше доминировала артиллерия с классическим циклом — обнаружение, коррекция, контрбатарейная борьба, подсчет снарядов в соотношении 1:9 или 1:15, — то сейчас ситуация в корне иная.

На начальном этапе войны, по словам Криволапа, Украина удерживала лидерство в тактиках применения дронов, в частности перехватчиков. Впоследствии инициатива перешла к противнику. Ключевую роль играет подразделение "Рубикон" — элитная структура ФСБ, которая получает значительное финансирование, привлекает высококвалифицированных специалистов и применяется на самых напряженных участках фронта. Военные успехи россиян на отдельных направлениях в значительной степени связаны именно с деятельностью этого подразделения.

Эксперт констатирует сложность противостояния дронов Сил обороны Украины с дронами России.

"Россияне масштабируют "Рубикон" — увеличивают количество подразделений, обучают операторов. У нас есть отдельные успешные примеры, но отсутствует система мультипликации. Это принципиально другая организационная модель", — продолжает Криволап.

Массированная атака дронов РФ: как с этим бороться

Для противодействия массовому использованию российских дронов возможны три основных подхода: дроны-перехватчики, пассивная защита РЭБ, сетки, или превентивные удары по операторам и пунктам управления. Стратегически более эффективным является проактивный подход — предвидение угроз и разработка контрсредств заранее.

В Украине, по словам Криволапа, преимущественно применяется реактивная модель: массовые атаки "Шахедами" спровоцировали бум производства перехватчиков, поскольку была создана экономическая маржа и привлечен частный капитал. В сегментах без маржи система государственных закупок блокирует развитие, а попытки обойти ограничения через коррупционные схемы приводят к неэффективности.

"Все, что касается дронов, зависит исключительно от нас — в отличие от ракетной обороны, где критическая роль партнеров. Наши позиции сложные: где-то мы впереди, где-то они. Но движение — только вперед. Технологии не стоят на месте", — подытожил эксперт.

Поставки из Китая в РФ: что изменится после встречи Си Цзиньпиня с Дональдом Трампом

Политический эксперт Тарас Загородний, считает, что пока никакой нормализации между США и Китаем не происходит.

"Речь идет о временных договоренностях, которые позволяют Вашингтону перегруппироваться, уменьшить зависимость от китайских редкоземельных металлов и найти новые рычаги давления на Пекин. Противостояние между двумя государствами обусловлено фундаментальными факторами: Китай стремится стать новым глобальным гегемоном, а США этого не допустят. Поэтому о настоящей нормализации речь не идет", — отметил Фокусу эксперт.

Он убежден, что ситуация между США и Китаем движется к военному конфликту. Относительно поставок Китаем дронов и компонентов в Россию, Загородний отметил, что уменьшения не будет.

"Китай занимает позицию ограниченной, но стабильной поддержки Москвы — на нынешнем уровне, без эскалации. Пекину выгодна такая конфигурация: Россия выполняет все указания, поставляет сырье по заниженным ценам, служит прокси-государством, которое отвлекает ресурсы США и Европы", — говорит Загородний.

По его мнению, Запад не имеет эффективных рычагов давления на Китай.

"Пекин контролирует мировое промышленное производство и рынок редкоземельных металлов. Фактических механизмов влияния на него не существует", — подытожил политолог.

Эксперт отметил, что нынешняя геополитическая архитектура выгодна Китаю: Россия ослабляет Запад, а Пекин избегает прямых рисков, сохраняя экономическое и технологическое преимущество.

Напомним, Россия существенно усовершенствовала "Шахеды" — теперь "Герань-2" серии "Ъ" могут распознавать обстоятельства боя в режиме реального времени и присылают видео на контрольный центр.

Также Фокус писал, что Россия строит новые площадки для "Шахедов" в Брянской области, в 35 км от границы Украины.