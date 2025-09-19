Под С-400 и бетонным укрытием: возможно ли уничтожать "Шахеды" еще до их запуска

Россия возводит новые стартовые площадки для "Шахедов" почти вплотную к границе с Украиной. Спутниковые снимки зафиксировали комплекс в Брянской области — всего в 35 км от нашей территории. Фокус разобрался, почему эти объекты сложно уничтожать до запуска и какие инструменты для этого уже используют Силы обороны.

Россия возвела новую площадку для запуска дронов "Шахед" в Брянской области, в 35 км от границы с Украиной, сообщил OSINT-аналитик Брэдли Африк.

Спутниковые снимки показывают комплекс между селами Война, Олешок, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка. По данным проекта "Милитарный", объект имеет четыре складские зоны в капонирах с навесами и два пусковых участка с катапультами. Такие площадки Россия систематически строит в приграничье и на оккупированных территориях Украины для атак дронами.

Новые площадки для "Шахедов": в чем проблема уничтожения дронов до пуска

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что сейчас ВСУ сталкиваются с ограниченными возможностями для эффективного уничтожения этих целей из-за мощной защиты российских объектов. Пусковые площадки, в частности в Брянской и Орловской областях, прикрыты современными системами ПВО. Например, в Приморско-Ахтарске площадку защищает батарея С-400 с шестью пусковыми установками и двумя радиолокационными станциями. Дроны, такие как "Шахеды", хранятся в железобетонных укрытиях, что затрудняет их уничтожение. Россия активно расширяет сеть таких площадок, в частности строит новую в Брянской области, чтобы рассредоточить дроны и увеличить масштабы запусков.

Украина уже осуществляла успешные атаки на российские пусковые площадки.

"Например, 26 января 2025 года ВСУ применили ракеты Storm Shadow для удара по полигону в Орловской области, пробив защитные сооружения. Еще один пример — атака на Ейск, где на территории 726-го учебного центра ПВО располагалась пусковая площадка. Там хранилось 20 "Шахедов" и более 90 разведывательных дронов в тентовом складе. Двумя ракетами "Нептун" ВСУ уничтожили склад и два здания. Кроме того, был уничтожен склад в поселке Октябрьском в 35 км от Ейска, откуда поставлялись дроны. После этого, с 10 октября 2024 года, Ейск почти прекращено использовать для запусков, за исключением одной массированной атаки 24 мая 2025 года", — говорит Фокусу Земляной.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что подобные объекты неоднократно подвергались атакам, в том числе с применением высокоточных ракет Storm Shadow. Это расстояние позволяет поражать цели даже артиллерией, что делает их уязвимыми. Однако, по мнению эксперта, такие удары лишь затрудняют пуски российских ракет и беспилотников, но не останавливают их полностью.

Нарожный отмечает, что для кардинального решения проблемы необходимо уничтожить всю цепочку производства и запусков российских ракет и дронов типа "Шахед". Для этого, по его оценке, нужно 50-100 крылатых или баллистических ракет, которые бы одновременно поразили ключевые объекты военно-промышленного комплекса России — заводы, склады, пусковые площадки. Эксперт считает, что Украина постепенно движется к реализации такого подхода, усиливая свои возможности для нанесения ударов по стратегическим целям врага.

Кроме того, Нарожный обращает внимание на проблему поставки комплектующих для российских "Шахедов".

"Значительная часть их компонентов, в частности электроника, происходит из США и других западных стран, но попадает в Россию через посредников в третьих странах. Перекрытие этих каналов поставок могло бы существенно усложнить производство дронов. Однако организовать уничтожение производственной инфраструктуры ракет и дронов с помощью массированных ударов может быть более простым и эффективным решением, чем борьба с контрабандой комплектующих через сложные международные схемы", — отмечает Фокусу эксперт.

Удары по пусковым площадкам "Шахедов"

Пока украинская ракетная программа не достигла полных мощностей, по словам Земляного, основным инструментом для нанесения ударов по российским объектам остаются дроны типа "deep strike". Однако из-за технологических ограничений, в частности менее мощных боевых частей, они менее эффективны против хорошо защищенных целей по сравнению с ракетами. Уничтожение складов дронов на пусковых площадках не решает главной проблемы — масштабного производства "Шахедов". Поэтому стратегически важным является нарушение российских производственных мощностей. Это предполагает удары по заводам, которые занимаются финальной сборкой дронов, а также по предприятиям, изготавливающим ключевые компоненты, такие как электроника или боевые части.

Летом 2025 года Силы обороны Украины осуществили серию дроновых атак на стратегические объекты в глубине России. В частности, были поражены:

Ижевский завод "Купол", производящий БПЛА "Гарпия-1А", являющийся аналогом "Шахеда".

Институт прикладной химии в Московской области, разрабатывающий боевые части для этих дронов.

Предприятие "ВНИРР-Прогресс", изготавливающее системы спутниковой навигации "Комета" для "Шахедов".

Логистический центр им. Дэн Сяопина, куда поступают комплектующие из Китая.

"Таким образом, Украина, комбинируя удары по местам запусков и объектам промышленной и логистической инфраструктуры, уже сейчас создает дополнительные барьеры для российских попыток проводить массированные атаки. Такие действия не только заставляют противника тратить ресурсы на восстановление, но и постепенно снижают общую интенсивность применения "Шахедов" и других дронов против украинских городов и критической инфраструктуры", — заключает Земляной.

Напомним, что министр обороны Денис Шмыгаль объявил, что Украина вскоре будет использовать 1000 дронов-перехватчиков в сутки для отражения атак "Шахедов".

